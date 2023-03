¿Cómo alistar una maleta para ir de camping o un viaje de aventura?

En este episodio de La Magia del Orden, la experta en organización Lina Fajardo ofrece ocho recomendaciones para empacar la maleta de campamento o viaje de aventura. Entre sus tips, ella enumera los artículos básicos que debe llevar el equipaje para tener a mano sólo lo necesario.

¿Cómo elegir una maleta para viajes de aventura?

Al igual que las vestimentas y accesorios, la maleta depende del destino. Para elegir la correcta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El medio de transporte: cada uno tiene diferentes reglas sobre el equipaje que se permite a bordo. Lo ideal es revisar las dimensiones máximas que permiten para elegir si es preferible una maleta de ruedas, una mochila u otra opción.

Viajes familiares o en solitario: es común cometer el error de elegir una maleta por el afán de llevar la mayor cantidad de objetos posible, pero hay que tomar decisiones estratégicas. Al viajar en solitario lo ideal es escoger maletas que puedan ser cargadas fácilmente y al viajar en familia una buena opción es elegir mochilas individuales y compartir una maleta grande para ganar espacio.

Características de la maleta: el material y el peso pueden ser características decisivas, pues el peso de la maleta se suma al peso total de lo que lleva dentro y esto puede jugar en contra al viajar en avión.

Lina Fajardo comparte sus consejos para hacer maletas para un viaje de aventura en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad y el orden.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.