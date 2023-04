Garaje funcional, limpio y organizado: seis consejos para lograrlo

¿Guarda objetos de poco uso en su garaje pero cuando los necesita no los encuentra? La experta en organización Lina Fajardo comparte seis recomendaciones básicas para mantener el garaje en orden y así encontrar todo más fácilmente, en este episodio de La Magia del Orden.

¿Por qué no guardar cosas viejas?

Uno de los consejos que Lina comparte es desocupar el garaje y dividir los objetos en 3 categorías: lo que se seguirá usando, lo que se puede regalar y lo que se puede desechar. Este paso inicial es importante para evidenciar si se está ocupando espacio con objetos innecesarios, en mal estado o viejos y deshacerse de ellos.

Guardar objetos que no se usan y acumularlos puede generar desorden y caos en el hogar o en el lugar de trabajo, lo que dificulta el orden y la limpieza y termina afectando la productividad y el bienestar emocional.

Lina Fajardo comparte más consejos para organizar los espacios del hogar en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad y métodos de organización.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (Napo) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Descubre los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.