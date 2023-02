¿Cómo hacer una huerta casera? 7 consejos para cultivar hortalizas en casa

Las huertas caseras han demostrado tener varios beneficios, como proveer alimentos más orgánicos, mejorar la salud mental y aportar a un estilo de vida más sostenible. Para cultivar hierbas y vegetales en el hogar, Lina Fajardo comparte siete recomendaciones en este episodio de La Magia del Orden.

¿Por qué tener una huerta casera?

Hay diferentes razones para cultivar en casa. Estas son las principales:

1. Ayuda al medio ambiente

Según el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París de 2015, el calentamiento global debería estar muy por debajo de 2 grados centígrados durante este siglo. El Acuerdo hace un llamado a un cambio radical en la producción de alimentos y hace especial énfasis en que estos cambios también deben hacerse en los hogares.

De hecho, solo en Estados Unidos, aproximadamente el 17 % de las emisiones directas de cada hogar corresponden a la alimentación (tanto casera como en restaurantes). Un paso para hacer el cambio a una alimentación más sostenible es optar por productores locales e incluso crear una huerta urbana. En este modelo se reduce la emisión del transporte de los alimentos, el empaquetado y la distribución.

2. Mejora la calidad y el acceso a los alimentos

Una huerta casera asegura que los alimentos sean orgánicos, es decir que no hayan sido tratados con químicos, pesticidas y otras sustancias nocivas para la salud. Además, facilita la provisión de alimentos de los hogares.

Según una publicación de la Universidad de Cambridge, la agricultura urbana ayuda a que un mayor porcentaje de población acceda a alimentos nutritivos como frutas, vegetales y verduras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario de 400 gramos de este grupo alimenticio, hoy en día solo el 22 % de la población lo cumple.

3. Es beneficioso para la salud mental

La actividad de jardinería y cuidado de las plantas ha sido vinculada con la mejoría de la salud mental. Una encuesta del Scandinavian Journal of Occupational Therapy demostró que aquellos adultos mayores que realizan actividades de este tipo tienen un aumento de la autoconfianza, una reducción de síntomas de ansiedad y en general tienen una mejoría en sus habilidades cognitivas, como la toma de decisiones y concentración.

Adicionalmente, según estudios publicados en las revistas académicas Health & Place y American Holistic Nurses Association, las personas que colaboran en la creación de proyectos agrícolas urbanos generan espacios de conversación, trabajo en equipo y fortalecimiento de vínculos. Es decir que las huertas urbanas, especialmente aquellas con componentes comunitarios, también ayudan a fortalecer el sentimiento de pertenencia y comunidad.

Lina Fajardo comparte siete consejos para crear una huerta urbana en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los clósets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, consejos e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.