Consejos para mantener las herramientas de jardinería organizadas

¿No encuentras las tijeras de jardinería cuando te regalan flores y necesitas cortarlas para el florero? Para evitar este tipo de inconvenientes, la experta en organización Lina Fajardo comparte sus recomendaciones para mantener las herramientas de jardinería siempre listas, en este episodio de La Magia del Orden.

¿Cuáles son las herramientas esenciales para cuidar el jardín?

La jardinería es una excelente actividad creativa muy gratificante. Puede ser un pasatiempo perfecto para liberar tensiones, mejorar la salud física y psicológica. Según un estudio publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, realizado en Taiwan durante 2016 en adultos mayores de 50 años, esta actividad está relacionada con una vida más longeva.

Para practicar esta actividad, estas son las herramientas que se requieren, dependiendo del tamaño y tipo de jardín:

1. Elementos de seguridad: pueden ser guantes de cuero, u otros materiales resistentes, y gafas de seguridad.

2. Tijeras para podar: el tamaño depende del tipo de plantas que se van a podar.

3. Pala jardinera: se utiliza para trasplantar de una matera a otra cuando crecen las plantas o de una matera a la tierra del jardín.

4. Trasplantador: se utiliza para sacar el sustrato de los sacos y retirar las plantas marchitas.

5. Escarificador: se usa para descortezar la superficie de las materas.

6. Regadera o sistema de riego: para mantener las plantas hidratadas se puede usar desde una regadera hasta sistemas automatizados de riego.

7. Pulverizador o spray: para humedecer el follaje de las plantas.

8. Cuerdas, alambres o palitos de madera: se emplean para enderezar el tallo y las hojas de una planta o para fijarlos en un lugar.

9. Podadora: permite cortar los tallos gruesos y leñosos.

10. Rastrillo: su función es alisar el abono de la matera, eliminar malas hierbas e igualar el nivel del terreno en jardines grandes.

11. Azadón: se utiliza para eliminar las malas hierbas desde la raíz, para remover y airear la tierra, previo a la plantación.

12. Cortadora de césped: existen modelos con bolsa recolectora para evitar barrer luego de podar el pasto.

13. Máquina bordeadora: sirve para cortar el césped de los rincones, los bordes de las vallas y muros o alrededor de los árboles.

14. Motosierra: su principal función es podar árboles y arbustos grandes.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

