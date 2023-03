Cinco consejos infalibles para organizar los zapatos y mantenerlos limpios

Con estos cinco sencillos consejos que Lina Fajardo comparte en La Magia del Orden los zapatos estarán siempre en orden y listos para cualquier ocasión. Adicionalmente, la experta en organización explica cómo limpiar adecuadamente el calzado dependiendo de su material para cuidarlos y evitar malos olores en su almacenamiento.

¿Cómo mantener organizado el armario?

Los zapatos muchas veces son elementos que dificultan mantener el orden en el armario, ya sea porque los estantes no son suficientes o porque es más sencillo encontrar un zapato si se encuentra en el piso y no en el armario. Estos son algunos consejos para despertar la creatividad a la hora de usar el espacio del armario y así mantener el orden de manera práctica.

Aprovecha las paredes y otras superficies: los percheros son elementos prácticos de almacenaje. Además, ayudan a saber qué accesorios son útiles. Este tipo de colgadores también se pueden usar para separar la ropa que se utiliza en temporadas específicas.

Innova con muebles de almacenamiento: el armario no es el único lugar para guardar la ropa. Hoy en día existen diferentes modelos de muebles que ayudan a dinamizar los espacios. Desde los cabeceros con almacenaje, hasta las sillas con espacios integrados son opciones válidas. Una escalera de almacenamiento o un galán o perchero de noche también funcionan para dejar aquellas prendas de uso recurrente.

Lina Fajardo comparte más consejos para organizar el calzado en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

