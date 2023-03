Cinco consejos para organizar cables, cargadores y dispositivos electrónicos

¿Tienes una caja llena de cables enredados o dispositivos que no sabes si funcionan? Para evitar este desperdicio, la experta en organización Lina Fajardo comparte sus recomendaciones en este episodio de La Magia del Orden.

¿Cómo se deben desechar los dispositivos electrónicos?

Los dispositivos electrónicos y cables tienen un proceso de reciclaje diferente a otros materiales. Computadores, pilas, televisores, juguetes, tabletas digitales y otros dispositivos electrónicos son considerados desechos peligrosos y no pueden ser tratados como los demás desperdicios del hogar.

Por esto, muchas personas terminan acumulando cables y dispositivos que ya no sirven. Entonces, ¿qué hacer con ellos?

Todos los dispositivos o desechos electrónicos deben ser llevados a los puntos de reciclaje que han sido destinados para este propósito. Normalmente estos se encuentran en establecimientos o grandes superficies, incluso hay edificios residenciales que tienen un punto especial para ellos.

En Bogotá existen varios puntos especiales de recolección de este tipo de residuos (puntos posconsumo) a los que cualquier ciudadano se puede acercar para hacer una adecuada disposición de estos desechos. La Secretaría de Ambiente y el Distrito se encargan de su correcto manejo y reciclado. Puedes consultar la ubicación de estos puntos en la página de la Secretaría de Ambiente.

Lina Fajardo comparte más consejos para organizar y manejar estos elementos en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.