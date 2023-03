Seis consejos para organizar sus finanzas personales y cumplir sus metas

¿No sabe cuál es su presupuesto o cuánto debe ahorrar para cumplir sus objetivos? La experta en organización Lina Fajardo comparte seis consejos para encontrar las respuestas a estas y otras preguntas sobre finanzas personales. Aprenda más en este video de La Magia del Orden.

¿Por qué es necesario un presupuesto?

Uno de los consejos que Lina comparte es crear un presupuesto mensual. Esta es una herramienta idónea para visualizar de manera fácil los ingresos, ayuda a prepararse para gastos imprevistos y alcanzar objetivos financieros a largo y corto plazo. Es una herramienta útil para cualquier persona, pareja o familia, y elaborarlo es muy sencillo.

De hecho, hoy en día existen diversas plataformas que facilitan realizar y hacer el seguimiento del plan de gastos e ingresos. El ejercicio de elaborar un presupuesto mensual ―ya sea familiar o personal― puede ser tan sencillo como hacer una tabla o descargar una plantilla en Excel para relacionar la información pertinente.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (Napo) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

