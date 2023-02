Consejos para quitar las manchas más difíciles de las telas

En este episodio de La Magia del Orden, la experta en organización y limpieza Lina Fajardo explica cómo quitar manchas que parecen imposibles de quitar de las telas. Ella explica los métodos para quitar manchas de sangre, cera de vela, tinta y retirar chicles sin dañar la superficies y evitar que las telas queden percudidas o pierdan sus propiedades.

¿Cómo quitar manchas de vino?

Además de las que Lina enumera, el vino también es una mancha difícil de quitar en las telas. Este es el método ideal para eliminar estas manchas frescas con productos caseros:

Espolvorear una generosa cantidad de sal sobre el vino asegura que el líquido no se extienda más. Hay que dejar reposar por 20 o 30 minutos y luego retirar la sal con un cepillo de cerdas suaves.

La leche es ideal para retirar manchas de vino. Una vez se ha absorbido la mayor cantidad de líquido con un paño, se calienta la leche y se lava con ella la prenda. Esto diluirá el vino.

Por su parte, el agua oxigenada también ayuda a desaparecer las manchas de vino tinto. Solo hay que remojar la mancha y dejar actuar por 20 o 30 minutos y luego lavar la prenda.

Para evitar que las telas queden con manchas de vino tinto, también se puede recurrir al vino blanco. Hay que mojar un trapo limpio con vino blanco y dar pequeños toquecitos sobre la zona manchada.

En cualquier caso, lo importante es no frotar y concentrarse en absorber la mayor cantidad del vino antes de que deje una mancha más grande. En el caso de que la mancha ya se haya secado, lo ideal es usar limón y bicarbonato de sodio, ambas sustancias logran neutralizar el color del vino tinto si se dejan reposar sobre la mancha.

Lina Fajardo da otros consejos para eliminar manchas difíciles de las telas en este video de La Magia del Orden, un programa semanal dedicado a la productividad, el orden y más consejos útiles de Lina Fajardo.

¿Quién es Lina Fajardo?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 11.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Puedes descubrir los consejos de Lina Fajardo en la sección Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.