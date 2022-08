Los alimentos permitidos y poco recomendados para pacientes con diabetes

La persona que es diagnóstica con diabetes tiene sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre elevados, elemento que obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario, según explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, señala la web especializada.

Cuando esta enfermedad no se controla y la persona que la padece no tiene en cuenta las recomendaciones del profesional de la salud o médico tratante, se pueden desencadenar complicaciones aún más graves que pueden poner en riesgo la salud del paciente.

“La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Tua Saúde brinda la lista de algunas recomendaciones que deben tener presentes las personas que padecen de dicha enfermedad; el medio menciona algunos alimentos que deben evitar las personas con diabetes y otros que pueden consumir sin ningún problema.

Cabe mencionar que, antes de seguir las indicaciones de esta lista, hay que validar con el médico tratante. Es importante recordar que ningún alimento reemplaza las medicaciones y las recomendaciones del especialista.

Este tipo de productos pueden generar obesidad, diabetes e hipertensión. - Foto: Getty Images

Alimentos que pueden consumir los pacientes con diabetes

Legumbres: Frijoles, lentejas, garbanzos, guisantes, soya.

Frutas: manzana, pera, naranja, durazno, melocotón, toronja, frutos rojos, fresas (frutillas), banana verde, ciruela, mandarina, arándanos

Vegetales o verduras frescas: lechuga, brócoli, nopal, calabacín, chayota, hongos, cebolla, tomate, espinacas, tomate, coliflor, chile, berenjena, zanahoria, pimentón, coles, espárragos.

Cereales: avena en hojuelas, quinoa, centeno, cebada.

Carnes bajas en grasa : pollo y pavo sin piel, pescados, mariscos, huevo y frutos.

Semillas : girasol, linaza, chía, ajonjolí, calabaza.

Frutos secos : nueces, cacahuates, almendras, avellanas, marañón, nuez de Brasil o anacardo.

Lácteos: leche, yogures descremados, quesos blancos bajos en grasa tipo ricotta.

Alimentos que deben consumir con moderación los pacientes con diabetes

Arroz integral, pan integral, cuscús, harina de yuca, palomitas de maíz, harina de maíz, batata, calabaza cocida, yuca, plátano verde y ñame.

Melón, papaya, piña (ananás), uvas.

Betabel/Remolacha.

Pancakes integrales preparadas en casa.

Carnes rojas.

Aceite de oliva, aceite de linaza (debiendo usar en pocas cantidades y crudo) y aceite de coco.

Chocolate negro, preferiblemente mayor a 80 % de cacao.

Alimentos que deben evitar los pacientes con diabetes