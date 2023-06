Los beneficios de tomar agua tibia en ayunas

Aunque existe una gran variedad de remedios naturales que poseen beneficios para la salud, el agua también es clave para hacerles frente a algunas dolencias o enfermedades.

En el portal Avera destacan que tomar un vaso de agua tibia en ayunas fortalece el sistema inmunológico, ayuda a eliminar las toxinas, contribuye a la pérdida de peso y mucho más.

También aseguran que tomar agua tibia en ayunas no representa ningún riesgo, ni tiene efectos secundarios. No obstante, advierten que no se debe beber el agua tan caliente, ya que esto puede irritar el esófago e incluso generar problemas a largo plazo.

El limón se debe mezclar con agua tibia, ni muy fría y tampoco hervida, para tener mejores beneficios. Foto Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

A continuación, los seis beneficios de tomar agua tibia en ayunas:

- Relaja y reduce el dolor.

- Previene resfriados.

- Ayuda con la pérdida de peso.

- Contribuye a la belleza de la piel y el cabello.

- Mejora la digestión y elimina el estreñimiento.

- Mejora la circulación y elimina toxinas.

Las frutas que no se deberían comer en ayunas

Para nadie es un secreto que un grupo de alimentos como las frutas le aporta al organismo grandes beneficios, ya que, al ser de origen natural, entre sus componentes resaltan altas cantidades de vitaminas y demás minerales.

Precisamente, las sustancias que hacen presencia en las distintas frutas le ayudan al organismo a funcionar de manera correcta y, además, son beneficiosas para prevenir y combatir ciertas enfermedades.

Por eso, desde hace muchos años, los profesionales de la salud les recomiendan a las personas mantener una dieta alimenticia en la que resalten las frutas. También es oportuno mencionar algunos de estos alimentos, al tener un bajo valor calórico, ayudan a bajar de peso.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, no todas las frutas pueden ser consumidas en los diferentes horarios del día. Por ejemplo, hay algunas de ellas que por nada del mundo se deben comer en ayunas. De acuerdo con el portal especializado Gastrolab estas son las siguientes:

1. La pera. “Contiene mucha fibra cruda y puede ser la causante de irritar la mucosa gástrica”, explica el sitio web.

La pera tiene diferentes nutrientes. - Foto: Getty Images

2. El banano. “Esta fruta también debe ser prescindible a primera hora del día, principalmente por su alto contenido en magnesio. La razón es que este se absorbe rápidamente en ayunas, aumentando la carga del corazón”.

3. Los cítricos. “Al entrar en contacto con el estómago vacío, los ácidos de los cítricos pueden causar reflujo, úlceras y gastritis”, concluye la plataforma.

Es de vital importancia tener lo anterior muy en cuenta. Asimismo, siempre es de gran ayuda consultar con nutricionista para que este oriente a la persona en cómo se debe alimentar de acuerdo con los momentos de cada jornada.

¿Es nocivo beber café en ayunas?

El café puede ser consumido en ayunas, pero todo dependerá del paciente. Hay algunas personas que cuando ingieren esta bebida después de un ayuno de ocho horas y con el estómago vacío les genera lo que se conoce como acidez estomacal, lo que podría desencadenar en el padecimiento de una úlcera, relata el portal de salud y bienestar Business Insider.

Según explican los expertos nutricionistas de The Nutrition Twins, “este fenómeno sucede porque el café relaja el esfínter en la parte inferior del esófago, lo que permite que el ácido vuelva a subir”.

El café es la bebida que se obtiene mediante el percolado de agua caliente a través de los granos tostados y molidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre las contraindicaciones que genera el café, en determinados pacientes, causa ansiedad o nerviosismo; por eso, se sugiere consumir esa bebida en compañía de otros alimentos para reducir este efecto y que la cafeína no genere este tipo de contraindicaciones en determinados pacientes. “Es la genética la responsable de metabolizar esta sustancia más despacio o más rápido.”

El principal componente del café puede generar en algunos pacientes taquicardia, temblores, pánico y cambios en el estado de ánimo, ya que altera los ritmos normales dentro del sistema nervioso generando este tipo de reacciones.

Para reducir estos efectos, el medio recomienda no consumir esta bebida sola, sino tomarse un café con leche, puesto que la proteína natural de la leche ayuda a reducir los efectos de la cafeína dentro del organismo y hace que esta se asimile de una mejor manera.