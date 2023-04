¿Qué pasa si se toma jugo de melón en ayunas?

Las frutas y las verduras son alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibras que colaboran con el buen funcionamiento del cuerpo. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), se debe consumir de 2 a 3 porciones de frutas al día.

Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud porque los planes de alimentación van acorde con la edad y las necesidades de cada cuerpo.

Es entonces que dentro de la larga lista que existe de frutas se encuentra el melón. Este alimento, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN, está compuesto de vitamina C, folatos y potasio, incluso tiene hasta un 92 % de agua sin desestimar el azúcar que se encuentra en un 6 %.

“Concretamente, 300 gramos de melón sin corteza, proporcionan el 75 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C”, señala la FEN.

Cabe recordar que la vitamina C es un antioxidante que colabora con la reparación de los tejidos del organismo. Asimismo, MedlinePlus precisa que “el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena”.

Beneficios del consumo el melón

La enciclopedia médica señala que el melón amargo tiene un origen asiático que adopta el nombre de calabaza amarga, usualmente consumida por personas con diagnóstico de diabetes porque tiene “una sustancia química que actúa como la insulina para ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre”, añade.

El melón puede ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre. - Foto: Getty Images

No obstante, el melón según Tua Saúde es una alimento que gracias a sus compuestos descritos puede:

Retrasar el envejecimiento: las semillas del melón están compuestas de omega-6, un nutriente que renueva la piel. Asimismo como se mencionó en un principio, sus antioxidantes neutralizan los radicales libres asociados con el envejecimiento prematuro.

Regula la presión arterial: la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que “un alto consumo de sal, bajo consumo de frutas y vegetales, uso nocivo del alcohol e inactividad física son los principales factores de riesgo para tener hipertensión”.

Fortalece el sistema inmune: al estar compuesto de vitamina A y C se robustecen las células del cuerpo porque tienen una acción antioxidante.

La Biblioteca, en su servicio virtual, menciona que el sistema inmune es una red de células y tejidos que protegen el cuerpo de agentes extraños que lo quieren dañar, combatiendo así, la aparición de enfermedades.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. - Foto: Getty Images / haryigit

Los que sucede si se consume jugo de melón todos los días

Según Tua Saúde, está fruta no tiene un alto índice energético porque su carga calórica no es alta, por eso si se consume o bebe regularmente puede reducir la ingesta de alimento contribuyendo en la pérdida de peso porque provoca una sensación de llenura.

Por su parte, Fuente Saludable puntualiza que el jugo de melón puede reducir los niveles altos de colesterol y de ácido úrico reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y de artritis como la gota, por ejemplo.

Dieta del melón - Foto: Getty Images

Incluso el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural manifiesta que el melón colabora con el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento que según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases es “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar; el dolor estomacal; y una dificultad “para vaciar el recto”. De ahí, que el autocuidado sea uno de los tratamientos más eficaces; sin embargo, si empeora y se vuelve crónico, es importante consultar con un médico, quien dará indicaciones precisas, entre las cuales sugerirá modificar el plan de alimentación.

Finalmente, el consumo de esta fruta es mejor hacerlo entero que en bebida, según lo precisa La Vanguardia porque así no se reduce su valor nutricional.