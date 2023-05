Los efectos en el cuerpo poco conocidos de consumir café

Para nadie es un secreto que el café es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos y por miles de personas en diferentes países del mundo. Este elemento de origen vegetal se suele preparar e ingerir en bebida y, con el paso del tiempo, fue tomando una popularidad cada vez más grande.

Son muchos los individuos que consideran que el origen del café radica en Colombia, sin embargo, a pesar de que este alimento es muy conocido en suelo nacional por su gran sabor, esto no es así, pues los primeros cultivos del mismo se llevaron a cabo en el país africano Etiopía, en la provincia de Kaffa.

“El café es una infusión caliente que se consume en varios países de occidente. Su nombre deriva de un árbol: la planta cafeto cuyo grano es el que se utiliza para la realización de dicha infusión. La planta o árbol del café llega a medir entre 4 y 6 metros de altura, aunque mayormente la cortan para que los granos no se produzcan a tanta altura. Por su parte, el grano del café mide aproximadamente 1 centímetro”, explica el sitio web Enciclopedia Humanidades.

“Dichos granos se utilizan para la preparación de la infusión al ser tostados y mezclados con agua caliente para la elaboración del café. Existen muchas varias formas de preparar del café, una de las bebidas predilecta de varios países del mundo. Esta infusión se caracteriza por su exquisito sabor y la combinación con otras bebidas que dan diferentes variaciones aromáticas y gustativas”, agrega el portal.

Los expertos recomiendan tomar en promedio de tres a cuatro tazas de café al día. - Foto: Getty Images

El café no puede faltar en la cocina de cualquier familia y en las diferentes empresas, pues su consumo es constante. Por lo general, se toma en la mañana, al momento del desayuno y en el mediodía, justo después del almuerzo.

De igual manera, es necesario destacar que la preparación y consumo del café debe ser sin azúcar ni edulcorantes artificiales, esto se debe a que las sustancias mencionadas pueden aumentar el azúcar o glucosa en la sangre.

Cabe mencionar que uno de los principales efectos de una bebida como el café es el de despertar al organismo, por eso se suele beber antes y durante de una jornada laboral o escolar muy extensa. Sin embargo, este no es el único impacto de este alimento, pues, de acuerdo con la plataforma digital Cuídate Plus, hay efectos poco conocidos en el cuerpo de tomar café. Estos son:

1. Alarga la vida. “El consumo de café habitual se relaciona con una mayor longevidad. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (Ciberobn) y que se publicó en American Journal of Clinical Nutrition en 2018″, reseña.

No se recomienda el consumo excesivo de café. - Foto: Getty Images

2. Reduce el riesgo de un deterioro cognitivo. Otra investigación llevada a cabo para estudiar los beneficios de consumir café a diario evidenciaron que esta bebida posee compuestos que tienen la capacidad de disminuir de forma considerable el riesgo de sufrir un deterioro cognitivo o una enfermedad relacionada.

3. No genera riesgo de presión arterial alta o hipertensión. “Aunque tradicionalmente se ha recomendado a los hipertensos no consumir café, lo cierto es que la persona cafetera de toda la vida con hipertensión o diabetes no muestra más riesgo de enfermedad cardiovascular o de tener otro infarto agudo de miocardio si ya ha sufrido uno previo”.

Vitaminas B, K y antioxidantes, son algunos nutrientes que aporta el consumo de café. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

4. Evita el cáncer de mama. Otro de los grandes beneficios de consumir café a diario sin azúcar es que reduce el riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.