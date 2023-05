Pérdida de peso: ¿Qué hacer para eliminar el vientre abultado?

Desde que inició el año 2023 muchas personas en Colombia y en diferentes países del mundo se plantearon bajar de peso de forma considerable. Algunos fijaron este importante objetivo y a la fecha ya lograron obtener resultados más que satisfactorios.

Sin embargo, la realidad para muchos otros es totalmente diferente, pues a pesar de que el mes de mayo se aproxima a su fin, no han visto resultados notables en lo que corresponde a la pérdida de peso. Pero no todo es malo, dado que aún restan más de 6 meses para cumplir el anhelo saludable en cuestión.

Los individuos que se proyectaron a adelgazar o a perder peso, en su mayoría, lo hicieron por salud y por estética. Mantenerse en la línea es vital para tener buenas condiciones de salud y lucir una figura envidiable y juvenil.

Cuando no se tiene un peso adecuado, de acuerdo con la estatura, la grasa se empieza a acumular en distintas zonas del cuerpo. Las partes más comunes donde se almacena la misma es justo debajo de la barbilla, la cual se conoce popularmente como papada, y en el abdomen.

La grasa abdominal es muy recurrente en las mujeres. - Foto: Getty Images

Precisamente, la plataforma digital Revista GQ hace algunas recomendaciones para eliminar la grasa abdominal y evitar tener un vientre abultado. Estas son:

1. Vigilar lo que se come. “Evitar comer mucha comida en el mismo momento del día. Comer de más o hacerlo muy rápido puede causar hinchazón. Si dejas que pase mucho tiempo entre comidas, tiendes a comer más porque estás hambriento y sobreestimas tu apetito. Esto tendrá como resultado un abdomen hinchado porque el exceso de comida no se puede digerir rápidamente. Además, comer rápido hace que tragues más aire del necesario, lo que deriva en un conjunto de gases en tu estómago”, afirma.

2. Comer menos cantidad. Uno de los principales consejos para reducir la inflamación abdominal es comer en menos cantidad, pero más seguido. Esto evita a tener más hambre y es saludable con el sistema digestivo.

3. Masticar bien. “Asegúrate de que tienes el tiempo suficiente para sentarte y comer. Mastica la comida lentamente y come con cuidado. Evita ver la tele mientras comes, porque te distrae y hace que comas de más. Presta atención a cada mordisco para asegurarte de que comes bien”.

Deshacerse de la grasa abdominal no es solo un tema estético, también es necesario para mejorar la salud. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

4. Evitar alimentos que inflamen el abdomen. Hay algunos alimentos de origen vegetal que aunque son muy saludables, inflaman el abdomen. Algunos de estos son el brócoli, las alcachofas, las manzanas, la leche y el queso.

5. Ingerir alimentos que reducen la inflamación. “Mientras evitas los productos que producen gases, existen otros que puedes consumir para reducir la hinchazón y son la carne, las aves, el pescado, los huevos, las cerezas, el aguacate, arroz, etc”.

6. Hacer ejercicio de forma frecuente. Realizar actividad física de manera regular, como mínimo tres veces a la semana, es de vital importancia para eliminar la grasa del abdomen y mantener un peso saludable. Los mejores ejercicios son la caminata, trotar y las flexiones de pecho.

7. Beber más agua. “Es necesario desintoxicar el cuerpo y la mejor forma de hacerlo es mantenerse hidratado con mucha agua. Una desintoxicación elimina todas las toxinas impuras del cuerpo y beber agua te mantiene lleno y evita que te hinches”, concluye el sitio.

Expertos destacan que beber agua también evita consumir demasiadas grasas y calorías. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Por último, es oportuno mencionar que que los consejos mencionados anteriormente deben ser supervisados por un profesional de la salud para así evitar caer en algún error. También, cada uno de ellos debe ir ligado según las condiciones de cada persona.