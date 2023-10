Los efectos secundarios del exceso de Vitamina C que se notan en el rostro

Este compuesto nutricional está presente en numerosos alimentos tales como la papaya, la piña, la guayaba, las fresas, el brócoli, la mandarina, el limón, el kiwi, el pimentón y el tomate, entre otros. Sin embargo, al ser un nutriente que no produce de manera natural el cuerpo, hay pacientes que no logran suplir las cantidades necesarias de vitamina C por medio de la alimentación, por lo que se recomienda la ingesta de suplementos o cápsulas que contengan Vitamina C.