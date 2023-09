¿Qué efecto tiene la vitamina C en las infecciones urinarias?

Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas que en dosis adecuadas estimulan el correcto funcionamiento de los diferentes órganos. Si estas no se consumen y se presenta una carencia de las mismas, a lo cual se le conoce como avitaminosis, el cuerpo puede sufrir graves problemas; algunos de ellos son los mareos y los problemas relacionados con el corazón.

De acuerdo con Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son 13 las vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para poder mantenerse sano. Estos son:

Sobre una de estas vitaminas se hará hincapié. Se trata de la vitamina C o del ácido ascórbico, como también se le conoce. Este nutriente, uno de los más conocidos, se puede encontrar en una gran cantidad de alimentos, pero también es posible conseguirlo en pastillas.

“La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. En el cuerpo, actúa como antioxidante , al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía. Las personas también están expuestas a los radicales libres presentes en el ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta”, explica el National Institutes of Health .

Vitamina C. | Foto: Getty Images / haryigit

“Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C, consuma alimentos variados como: frutas cítricas (por ejemplo: naranjas y pomelos/toronjas) y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwi, ricos en vitamina C. Otras frutas y verduras, como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates, que también contienen vitamina C”, agrega.