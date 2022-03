Los errores que se cometen al tratar de perder peso saludablemente

Bajar de peso saludablemente no es una tarea fácil. Requiere de un plan de alimentación y entrenamiento físico especial para obtener buenos resultados al momento de subirse a la báscula. “Es natural que toda persona que desea bajar de peso quiera hacerlo rápidamente. Sin embargo, la evidencia demuestra que las personas que bajan de peso en forma gradual y constante (entre 1 y 2 libras por semana) logran mejores resultados en no volver a recuperarlo”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sobre el proceso de pérdida de peso hay algunos mitos muy populares. Por eso, Business Insider señala varios errores que las personas suelen cometer al iniciar un proceso de pérdida de eso:

1. Saltarse las comidas

Hay muchas personas que creen que al evitar las calorías y dejar de comer, esto las ayudará a bajar de peso saludablemente. Lo cierto es que los expertos recomiendan cinco comidas al día.

2. Comer poco

La cantidad de comida es importante. “Aunque es verdad que para bajar de peso necesitas crear un déficit de calorías, eso no quiere decir que tengas que comer muy poco de un día para otro”, explica el sitio web.

3. Evitar el consumo de determinados alimentos

Hay quienes culpan a algunos alimentos por causar el aumento de peso o impedir la pérdida. Lo cierto es que no hay productos que impidan adelgazar. “Querer bajar de peso no significa que no te puedas comer una hamburguesa de vez en cuando, simplemente que seas consciente de que no puedes hacerlo a diario”, detalla Business Insider.

4. Comer barras energéticas

Las barras energéticas son incluidas en el plan de pérdida de peso creyendo que son saludables. Respecto a esto, el sitio web menciona que “la realidad es muy diferente, ya que contienen muchísimas calorías y, por tanto, más bien dificultan ese objetivo por mucho deporte que hagas”.

5. Consumir bebidas alcohólicas

Un proceso de pérdida de peso es exitoso si se hacen cambios en el estilo de vida. Es importante no tomar alcohol, pues contribuyen a aumentar kilos.

Actividad física

Para bajar de peso es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos mencionan algunas recomendaciones que ayudan a tener un cuerpo saludable: