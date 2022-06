Los síntomas que indican que se debe dejar de tomar café

El café es una de las bebidas más comunes en la rutina diaria de muchas personas. Hay quienes lo toman en el desayuno y otras, quienes lo toman durante el transcurso del día. Lo cierto es que su consumo debe ser moderado y, si se tiene alguna afección de salud, es importante consultar a un médico antes de ingerirlo.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que el Consejo de la Asociación Médica Estadounidense sobre Asuntos Científicos (American Medical Association Council on Scientific Affairs) establece que beber café o té con moderación probablemente no sea perjudicial para la salud, mientras se tenga un estilo de vida saludable.

“Cuatro tazas de 8 onzas (1 litro) de café preparado (aproximadamente 400 miligramos de cafeína) o 5 porciones de bebidas gaseosas o té con cafeína (aproximadamente de 165 a 235 mg de cafeína) por día se consideran una cantidad moderada o promedio de cafeína para la mayoría de las personas”, detalla la Biblioteca.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala algunos de los efectos secundarios que pueden ser síntomas de alerta para reducir el consumo de café:

Dolor de cabeza.

Insomnio.

Nerviosismo.

Irritabilidad.

Micción frecuente o incapacidad para controlar la micción.

Taquicardia.

Temblores musculares.

Sobre esa misma línea, la entidad de salud explica que no dormir lo suficiente también puede ser una señal de alerta para disminuir la ingesta de café. En algunas personas puede afectar el rendimiento durante el día.

“Usar la cafeína para ocultar la privación del sueño puede crear un ciclo no deseado. Por ejemplo, puedes tomar bebidas con cafeína porque tienes problemas para mantenerte despierto durante el día. Pero la cafeína dificulta que te duermas a la noche y acorta el tiempo de sueño, explica.

Otro de los síntomas es sentirse tenso. Algunas personas pueden ser más susceptibles a los efectos de la cafeína, incluso si toman una cantidad muy pequeña. “La forma en que reaccionas a la cafeína puede estar determinada en parte por la cantidad de cafeína que estás acostumbrado a beber. Las personas que no toman cafeína regularmente tienden a ser más sensibles a sus efectos”, detalla la entidad de salud.

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas se debe consultar a un médico para recibir la atención profesional adecuada y evitar complicaciones en la salud.

Calorías del café

Las calorías de un café dependen del tipo que se prepare. Por ejemplo, una taza sin azúcar contiene menos de cinco calorías y no tiene grasas. En caso de agregar elementos extra a esta bebida, las calorías también se incrementan. Mayo Clinic señala la cantidad:

Azúcar: 16 calorías cada cucharadita (4 gramos).

Crema batida pesada: 101 calorías cada dos cucharadas (una onza, o unos 30 mililitros ).

Mitad leche y mitad crema: 37 calorías cada dos cucharadas (una onza, o unos 30 mililitros).

Leche descremada: diez calorías cada dos cucharadas (una onza, o unos 30 mililitros).

Beneficios de la cafeína para el organismo

La cafeína no solo se encuentra en el café. De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esta sustancia amarga se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, como granos de café, las hojas de té, nueces de cola y vainas de cacao.

En palabras de Medline Plus, estos son otros de los beneficios de la cafeína en el organismo: