Mal aliento: esta es la enfermedad que lo provoca

Esta afección suele aparecer en las personas que mantienen durante un tiempo permanente costumbres poco saludables. Los expertos de Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explican que una de las claves para mejorar la enfermedad que lo produce como lo es la halitosis, es tener un estilo de vida que contribuya positivamente a la salud oral. Esto aumenta el riesgo de sufrir de las encías. Además, puede ser un detonante de afecciones como, por ejemplo, la periodontitis, la cual causa una grave infección bucal.

“El mal aliento es causado por bacterias que producen olor que pueden crecer en la boca. Cuando no te cepillas ni usas el hilo dental de manera regular, las bacterias se acumulan en trozos de alimentos que quedaron en tu boca y entre los dientes. Los componentes de azufre liberados por estas bacterias provocan mal aliento”, explica el portad web KidsHealth .

Aunque no siempre se trata de una ‘inadecuada’ higiene bucal, pues el consumo de algunos medicamentos e infecciones producto de, por ejemplo, lesiones quirúrgicas, se enlistan entre las posibles causas. Aunque no hay garantía del 100 % para que esa molestia se erradique del todo, es importante indagar, en el caso particular, cuál puede ser su detonante para poder enfrentarlo desde la raíz y tener mayor éxito en los intentos.