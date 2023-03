Memoria: el consumo de este tipo de alimentos puede mejorarla

Existen algunas técnicas que pueden mejorar la capacidad de recordar, como hacer sudokus o armar rompecabezas. Sin embargo, es recomendable incluir en la dieta diaria ciertos tipos de alimentos que pueden potenciar la memoria.

Si últimamente, la persona llega a olvidar donde deja las llaves, no asiste a reuniones o fiestas porque no tiene algún tipo de nota o recordatorio o deja de saludar a algunos conocidos porque no tiene presente al otro, puede consumir los siguientes alimentos:

La pérdida de la memoria puede resultar a una lesión en el cerebro, por lo que llamaron la atención para que se tenga cuidado cuando se evidencian señales de una situación similar. - Foto: Getty Images

Brócoli

Tiene una buena cantidad de un nutriente llamado colina que permite un mayor crecimiento de células cerebrales. Además, las conexiones en la mente mejoran gracias a este vegetal rico en vitamina K, que también puede potenciar el funcionamiento cognitivo y, por ende, favorece la memoria.

En cuanto a su consumo, el brócoli se puede comer en varias recetas. Es una buena idea incluirlo en la dieta personal al menos una vez a la semana.

Cereales integrales

Las harinas integrales son benéficas para la memoria, ya que contienen vitamina B6 y ácido fólico. Ambos nutrientes estimulan las funciones cerebrales y las fortalecen. Sus efectos positivos se notan a corto plazo. En cuestión de días la persona empezará a notar que recuerda mejor las cosas que antes.

Remolacha

También conocida como betabel, es un vegetal perfecto para oxigenar el cerebro. Si a eso le sumamos el aporte de nutrientes de la remolacha al organismo, el resultado se traduce en mente y cuerpo saludables.

Es importante tener en cuenta que, un cerebro repleto de neuronas bien oxigenadas y nutridas permite recordar y pensar con mayor claridad.

También conocida como betabel, es un vegetal perfecto para oxigenar el cerebro. - Foto: Getty Images

Nueces

Las nueces son un superalimento que mejora las capacidades cognitivas del ser humano. Esto se debe a que contienen ácidos grasos Omega 3 en grandes cantidades. Estos aumentan el funcionamiento de los neurotransmisores, mejoran las habilidades cognitivas y potencian la memoria.

Por otra parte, como si no fuese suficiente, las nueces favorecen la irrigación sanguínea y la oxigenación cerebral. Y aportan vitamina B6 y magnesio, dos nutrientes que protegen la capacidad cognitiva.

Arándanos

En realidad, todos los frutos rojos son excelentes para mejorar la función del cerebro, pero los arándanos son los que aportan más antocianinas.

Este nutriente ayuda a retrasar el envejecimiento cognitivo, proteger el sistema nervioso y, como consecuencia, conservar la memoria.

Pescados azules

El salmón, las sardinas o el atún se encuentran dentro de este grupo de pescados destacados por su aporte de ácidos grasos Omega 3.

La ingesta de este alimento ayuda a mantener la salud de las células cerebrales. Se aconseja comer pescados azules tres veces a la semana: al vapor, hervido o asado, pero nunca frito.

La ingesta de este alimento ayuda a mantener la salud de las células cerebrales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cúrcuma

Una investigación realizada por la Universidad de California (Estados Unidos) sobre el alzhéimer, determinó que la cúrcuma mantiene el cerebro en buenas condiciones, ayuda a potenciar la memoria y puede evitar o reducir la aparición de esta enfermedad degenerativa.

Por lo tanto, definitivamente es una rica especia que protege la mente de la inflamación. Además, es fácil de consumir, porque puedes utilizarla como condimento para realzar el sabor de las comidas.

Manzana

Son muchas las propiedades de esta fruta para el organismo en general y el cerebro en particular. Esto es gracias a un compuesto llamado quercetina, un nutriente que protege de trastornos como el Alzheimer o la demencia. Las personas que sufren pérdida de memoria, no deben dudar en comer una manzana al día (mejor cruda y con cáscara). Sin duda, las manzanas son uno de los alimentos que potencian la memoria.

Café

El café es el último alimento recomendado para mejorar la capacidad del cerebro en retener información. Siempre y cuando se consuma en cantidades adecuadas (no más de una o dos tazas al día) el café es bueno para la salud mental y mejorar la memoria.

Sin embargo, es importante no abusar de la cafeína en épocas de exámenes o entregas de trabajos, ya que puede interferir en la salud y no consumirlo antes de dormir, puesto que puede afectar la conciliación del sueño.