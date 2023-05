Mhoni Vidente: horóscopo y predicciones para este jueves 4 de mayo

Inicia el quinto mes del año, de modo que en el ámbito de la astrología eso significa que se presentarán nuevas oportunidades para los signos del zodiaco. Por su parte, la reconocida pitonisa Mhoni Vidente da a conocer algunas predicciones a tener en cuenta para este jueves 4 de mayo de 2023.

Aries

Este jueves será un buen día en lo que respecta al ámbito profesional, ya que recibirá un buen comentario de un superior que lo alentará en su crecimiento. Por otra parte, requiere tener un mayor compromiso con lo que se ha propuesto en lograr en el ámbito personal, pues es necesario que vea su está dando los pasos correctos para alcanzar la meta. También es un buen momento para verse con los amigos cercanos, será una oportunidad para desahogarse.

Tauro

Para este día, una persona muy querida le dará un consejo muy sabio, no deje de escucharla, pues es importante que lo reciba. De otro lado, Tauro se caracteriza por tener un espíritu de luchador porque es capaz de sobreponerse a todo lo malo que le suceda, por lo que si ha experimentado una pérdida hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tenga más fuerzas de salir adelante. Recuerdo del pasado podría volver el día de hoy, no es necesario que los deje ir, pues no representan nada malo para su progreso.

Géminis

Es importante no dejar que los altibajos lo tumben. Está tomando algunas decisiones equivocadas, por lo que se debe observar mejor. Es momento para hacer inversiones, pues una persona que no lo conoce le ofrecerá una oportunidad muy buena para invertir en algo que hace tiempo le está dando vueltas. Por otro lado, está dejando pasar oportunidades de tener una buena relación de pareja, pues ha dejado entrar mucha gente a su vida y le han hecho propuestas que han podido ser interesantes.

Cáncer

No es un buen momento para celebrar, porque tiene mucho por hacer durante el día. Si tiene la posibilidad de encontrar una buena persona en su vida, debe quedarse con ella, porque es probable que pase toda la vida buscando un ideal que no existe. Por otra parte, la vida le está preparando sorpresas que llegarán muy pronto, recuerde que todo llega cuando debe ser.

Leo

Hoy será un día en el que debe enfrentar un problema en el trabajo, pero no es muy grave, solamente podría retrasarlo un poco con sus deberes. Recuerde que siempre es importante estar con los ojos bien abiertos para ver las oportunidades que le convienen. Por otro lado, no necesita esperar que su pareja le dé indicaciones de hacer algo por esa otra persona, es importante que siempre esté un paso adelante ante dichas peticiones.

Virgo

Hoy tiene la oportunidad de conectar con alguien especial, no tenga miedo a decir lo que siente si esa persona no lo acepta. Del mismo modo, no tiene miedo en volver a enamorarse, por lo que es momento de encontrar esa alma gemela. En el ámbito familiar, habrá posibles dificultades, muchas veces es mejor dejar seguir su curso sin mayores discusiones.

Libra

Las personas que están en una relación, es momento de darle prioridad y no dejar que la otra persona se sienta sola. Lo mejor es hacerle una invitación para compartir juntos. De otro lado, una persona mayor le pedirá un favor sencillo, no le diga que no, pues es alguien muy importante para usted. Hoy también es un buen día para firmar documento o invertir en un negocio, necesita aprender a soltar eso que ya no puede manejar.

Escorpio

En el ámbito laborar llegará una nueva oportunidad de trabajo que no deberá dejar pasar. Sin embargo, puede que esté viendo que las cosas no están a su favor y cada vez desea más, pero aún no es momento para ello, sino para disfrutar de las pequeñas cosas que le da la vida. Ahora tiene la capacidad de tomar el control de su vida, por lo que no debe permitir que las dificultades le pasen factura.

Sagitario

Una persona importante para usted está disfrutando de un buen momento, lo que podría causarle cierta envidia. Deje estos sentimientos a un lado y más bien celebre esos logros. Asimismo, una fuerza importante y muy sanadora se está gestando en su interior, pero necesita espacio para salir, no deje que la vida lo lleve por un camino que no quiere recorrer.

Capricornio

Para este día, los astros se alienan a su favor para que emprenda el viaje de su vida, debe tomar la decisión ahora. También es un el día en el que debe prometerse a sí mismo que hará su mayor esfuerzo para dejar de lado los miedos y tomar la opción que ha estado esperando. Por otro lado, no debe dejar pasar la oportunidad para conocer a alguien nuevo, le traerá buena energía a su vida.

Acuario

Una nueva temporada lo espera, pero no es de carácter amoroso sino de vida. De modo que podría descubrir un nuevo camino que se está abriendo ante usted, por lo que debe recibirlo con los brazos abiertos. El amor le llegará de golpe durante la jornada, puede ser con una persona que ha estado conociendo, pero que no había considerado tener una relación.

Piscis

Es momento de pagar las deudas, pues está acumulando mucho y podría pasarle cuentas. Por otro lado, está necesitando un importante consejo de una persona que considera muy sabia, por lo que debe ponerse en contacto con ella. Además, una persona mayor necesita un favor urgente de su parte y no está mostrando disposición para hacerlo, ayude a quien lo necesita.