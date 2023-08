Ojo: estas son las seis razones por las que no debe consumir en exceso jugo de naranja

1. Contiene fructosa. “Una investigación realizada por los expertos Robert Lustig y Richard Johnson, indica que el exceso de esta hace subir de peso engañando al metabolismo, ya que apaga el órgano de control del apetito en su sistema. La fructosa no estimula adecuadamente la insulina, que a su vez, no suprime la grelina (la hormona del hambre) y no estimula la leptina (la hormona de la saciedad), que juntos dan lugar a la resistencia a la insulina y esto hace a una persona comer de más”, indica.