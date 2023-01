Piojos y liendres: remedios herbales para eliminarlos de manera natural

Los piojos son pequeños parásitos que, por lo general, habitan en el cuero cabelludo de los adultos y niños, y necesitan alimentarse de sangre humana para sobrevivir. Por lo general, los piojos adultos tienen el tamaño de unas semillas de sésamo.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los huevos llamados liendres, son incluso más pequeños, aproximadamente, del tamaño de una escama de caspa. Por ende, los piojos y liendras se encuentran en el cuero cabelludo o cerca de él, con mayor frecuencia en el cuello y detrás de las orejas.

Como tal, los piojos se mueven arrastrándose, porque no pueden saltar ni volar. Se contagian a través del contacto cerca de persona a personas. Eventualmente, se pueden contagiar al compartir objetos personales como sombreros o cepillos para el cabello. Cabe mencionar que la higiene personal y la limpieza no se relacionan con tener piojos y estos no transmiten enfermedades.

En cuanto a la sintomatología, los piojos provocan sensación de cosquilleo en la cabeza, picazón frecuente, llagas por rascarse y problemas para dormir, porque los piojos son más activos en la oscuridad. Para eliminar este problema es importante usas champús y tratamientos comerciales que eliminen estos parásitos, pero es importante regular su uso porque tiene químicos que pueden causar sequedad y alteraciones en el pH capilar.

Por otra parte, los remedios naturales también son una opción saludable para combatir los piojos y las liendras. De hecho, la revista Mejor con Salud, da a conocer tres remedios herbales ideales para eliminar este problema frecuente en niños.

Eucalipto

Las hojas de eucalipto tienen propiedades antiparasitarias y antisépticas que al ser aplicadas de forma externa ayudan a combatir los piojos. Por lo general, estas liberan un aroma fuerte y penetrante que es molesto para los insectos y por ende, los repele. Mejor con Salud explica como preparar este remedio:

Ingredientes

6 hojas de eucalipto.

1 taza de agua.

Preparación: se debe incorporar las hojas de eucalipto en una taza de agua hirviendo y dejarlas reposar por 15 minutos. Cuando la bebida esté tibia, se debe verter en un atomizador y luego aplicarlo en el cuero cabelludo, separando el cabello en varios mechones para que penetre bien. Lo ideal es dejarlo actuar sin necesidad de enjuagar y repetir su uso todas las noches hasta que estos parásitos se hayan eliminado.

Lavanda

Esta planta contiene propiedades aromáticas y sedante que suelen emplearse como relajante natura por su olor, que se hace insoportable para los piojos y ayuda a repelerlos. Para realizar este remedio natural se deben seguir las siguientes instrucciones:

Ingredientes:

1 taza de agua (250 ml)

3 cucharadas de flores de lavanda (30 g)

Preparación: poner a hervir una taza de agua y cuando esté en su punto de ebullición, agregarle las flores de lavanda. Después, dejar que repose a temperatura ambiente y guardarlo en un spray. Cuando se utilice, se debe rociar el producto por toda la raíz del pelo y por detrás de las orejas. Esto se deja actuar toda la noche sin enjuagar.

Perejil

Las propiedades antibacterianas del perejil pueden controlar la proliferación de piojos y liendras en el pelo. Normalmente, este disminuye la irritación causada por las picaduras y regula el pH del cuero cabelludo para alterar el ambiente que necesitan los parásitos para desarrollarse.

Ingredientes:

3 cucharadas de hojas de perejil.

1 taza de agua.

Preparación: agregar el perejil en una taza de agua hirviendo y dejarla reposar 15 minutos. Enseguida, frotar el líquido por todo el pelo y dejarlo actuar por 40 minutos. Finalmente, enjuagar con el champú habitual y usar un peine fino para retirar las liendras.