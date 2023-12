Prediabetes: el fruto seco que regula los niveles de glucosa en la sangre

Por ello es muy importante cuidar la dieta y en ella se pueden incluir los mencionados frutos secos. El estudio titulado The effect of almonds on vitamin E status and cardiovascular risk factors in Korean adults: a randomized clinical trial, concluye que incluir almendras en las dietas como refrigerio puede ayudar a las personas sanas con sobrepeso u obesidad a mejorar su estado nutricional y reducir su riesgo de enfermedades cardiovasculares, que también están relacionadas con el azúcar elevado.