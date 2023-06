¿Qué efectos tiene el agua con limón en la sangre?

El limón se caracteriza por ser rico en vitamina C, flavonoides y es una opción para mantener el cuerpo hidratado.

El limón se caracteriza por contener ácidos orgánicos, flavonoides y vitamina C, estas dos últimas consideradas antioxidantes con la capacidad de neutralizar los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

En la mayoría de ocasiones suele estar acompañado con agua, motivo por el cual se convierte en una fuente de hidratación que varias personas utilizan. Para preparar esta bebida, solo se debe mezclar agua con el zumo del limón y de forma opcional, una cucharada de bicarbonato.

De acuerdo con el portal Cuerpo Mente y Medical News Today, beber el agua con limón todas las mañanas se obtendrá una serie de beneficios. No obstante, antes de consumir la bebida, la mejor opción es consultar con un profesional de la salud.

Aliado en la sangre: El agua con limón tiene efectos coagulantes, gracias a que con el calcio que ofrece al organismo, consigue mejorar la densidad de la sangre y mantenerla en los niveles adecuados. De igual forma, como es fuente de hierro, ayuda a aumentar la cantidad de hemoglobina en el organismo, facilitando que el oxígeno llegue a todo el cuerpo.

Previene cálculos renales: El consumo de esta bebida, aumenta considerablemente los niveles de citrato en la orina, razón por la cual reduce la formación de cálculos en los riñones.

Cura resfriados y faringitis: Debido a su alto contenido en vitamina C, el agua con limón se vuelva una opción para prevenir o curar resfriados y la faringitis.

Aliado del sistema inmunológico: La vitamina C y los flavonoides incrementa el número de glóbulos blancos. Estas células son capaces de eliminar virus, bacterias o cualquier célula enferma.

Otros beneficios del agua con limón

Mejora la circulación

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.

Asimismo, la hesperidina del limón disminuye la inflamación y la rigidez de los vasos sanguíneos en personas con síndrome metabólico. Ambos factores están ligados a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, asegura la Sociedad Chilena de Obesidad.

Disminuye el colesterol

El buen funcionamiento de los vasos sanguíneos también depende de la cantidad de lípidos en la sangre. Cuando hay un exceso de grasas como los triglicéridos o el colesterol LDL (malo), se acumulan y se adhieren a las paredes de las arterias.

Con el paso del tiempo, este depósito de grasas, conocido como placa, se endurece, estrecha los vasos sanguíneos y limita el flujo de sangre rica en oxígeno hacia los órganos. A esta condición se le denomina aterosclerosis, indica el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre de los Estados Unidos.

Para evitar este tipo de padecimientos, es importante mejorar los hábitos de alimentación e incluir más limón en las comidas. Un artículo de Cardiovascular Drug Reviews encontró que la naringenina del limón previene la acumulación de placa en las arterias.

Reduce la presión arterial

Una investigación publicada en Journal of Nutrition and Metabolism demostró que la ingesta de limón disminuye la presión arterial sistólica, especialmente si se combina con actividad física; por ejemplo, tomando agua de limón después de una caminata diaria.

Este efecto se produce gracias al aumento de las concentraciones de ácido cítrico en la sangre y la micción frecuente por estimulación del metabolismo. La Clínica Mayo menciona que las propiedades diuréticas del limón eliminan el exceso de sodio del torrente sanguíneo y, por lo tanto, bajan la presión arterial.

Evita la formación de coágulos

Un artículo de Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences concluyó que el jugo de limón tiene efectos anticoagulantes que podrían utilizarse para la prevención de la trombosis. Esta enfermedad ocurre cuando hay coágulos que bloquean los vasos sanguíneos e impiden el paso de la sangre, explica la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Investigadores de la Universidad Tokai Gakuen de Japón descubrieron que el jugo de limón previene la formación de coágulos en pasajeros de vuelos extensos, mejorando la circulación de la sangre en un 20 %. Esto se debe a su alto contenido en ácido cítrico y polifenoles.