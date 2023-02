¿Qué es lo primero que engorda en una mujer?

El mantenimiento del cuerpo demanda diferentes cuidados. Respecto al peso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener tallas corporales adecuadas de acuerdo con la edad, el sexo y otras variables.

Sin embargo, mantenerse en óptimas condiciones es un trabajo que requiere responsabilidad y conocimiento, además el paso del tiempo suele entrometerse y hacer que haya algunas partes del organismo que incrementen su masa más rápido que otras.

El portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medlineplus, señala que una de las causas por las que se da el aumento de peso involuntario es debido al metabolismo que cambia conforme el cuerpo va envejeciendo. Asimismo, el incremento de la ingesta de comidas poco saludables y la falta de ejercicio también pueden provocarlo.

La decisión de qué comer puede beneficiar o afectar al peso del cuerpo. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual modo, el consumo de medicamentos y cambios hormonales también pueden hacer que el cuerpo tenga trasformaciones en las tallas. A la lista se suman las enfermedades, primordialmente la diabetes, la cual la OMS cataloga como una epidemia por el incremento de pacientes que son diagnosticados con altos picos de azúcar en la sangre.

Entonces, mantener el peso es un tema que va más allá del área estética o de la belleza, si no que el campo de la salud tiene mucho que ver.

Nadie está exento a no subir de peso, ya que el organismo es dinámico y eso significa que se transforma o adapta constantemente. El sitio web The Conversation detalla que cuando se habla de peso no se puede dejar a un lado la obesidad, puesto que esta afección es hereditaria.

El consumo o uso de algunas sustancias repercute en la obesidad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Como se hizo mención al comienzo, uno de los factores que inciden en el aumento de peso de algunas partes del cuerpo es el sexo, de modo que los especialistas dicen que las mujeres suelen acumular grasa o engordar más rápido en varias zonas antes que los hombres.

El aumento corporal en las mujeres

Teniendo en cuenta datos compartidos por ABC Salud, “las mujeres tienden a acumular la grasa en las caderas, glúteos y muslos, obteniendo una silueta con forma de pera”.

En ese sentido, al engordar más rápido dichas partes inferiores del cuerpo, una de las actividades diarias que más se ve afectada es la movilización o caminata. Los conocedores del tema estiman que cuando el peso se da en las caderas, glúteos y muslos, la persona debe hacer más esfuerzo para dirigirse de un lado al otro.

El estrés se puede entrometer en las tallas corporales, según expertos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

En la misma línea, la eliminación de grasas aglomeradas en esta zona es más difícil de mitigar, en comparación con la que, por ejemplo, se encuentra en el abdomen. Esto porque el citado portal detalla que la actividad física suele centrarse muchas veces en el abdomen, parte que engorda más rápidos en los hombres y, por ello, se desarrollan enfermedades cardiovasculares y metabólicas en este grupo.

Quemar grasa

El escenario enfocado en las mujeres WomensHealth asegura que nunca es tarde para quemar la grasa que se acumula en el cuerpo, aunque la edad puede hacer que el proceso sea un poco más lento. Lo anterior, siempre y cuando las mujeres interesadas logren “un déficit calórico y la práctica de los ejercicios adecuados”.

Quemar grasa implica constancia con diferentes acciones que se llevan en la cotidianidad, como el consumo de alimentos saludables y el ejercicio, por lo que WomensHealth añade poner en práctica los siguientes cuatro factores:

Olvidarse del estrés.

Dormir bien.

Tomar el Sol

Llevar el registro fotográfico del proceso, para ganar motivación.

Para terminar, en la meta de bajar de peso, los nutricionistas recomiendan limitar o eliminar la ingesta de alimentos procesados, alcohol, salsas y aderezos.