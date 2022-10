¿Qué infusiones son las que más adelgazan?

Bajar de peso es un objetivo pendiente de cumplir por millones de hombres y mujeres a nivel mundial. Sin embargo, no lograr esa meta puede tener como responsable principal los malos hábitos de vida o a la predisposición genética.

Según cifras de Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. Además, define la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal de exceso de grasa en el cuerpo.

“El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2)”, señala.

Entre las principales causas del sobrepeso se encuentran el sedentarismo, la mala alimentación, así como algunas enfermedades, cuyos efectos en el cuerpo se traducen en el aumento desproporcionado de la grasa corporal.

El estilo de vida de las personas, en especial las de Occidente, presenta un mayor riesgo de obesidad debido al aumento en el consumo de ultraprocesados, así como las condiciones de vida, que cada vez limitan más el movimiento o actividad física de las personas, explica Mayo Clínic.

“Muchas personas que viven en países occidentales ahora tienen trabajos con muchas menos exigencias físicas, por lo que no suelen quemar tantas calorías en el trabajo. Incluso las actividades cotidianas consumen menos calorías, gracias a comodidades como los controles remotos, las escaleras mecánicas, las compras en línea y los bancos con ventanilla para autos”, expone.

Existe diversidad de tratamientos y recomendaciones para bajar de peso, la naturaleza ofrece algunas opciones. Según el portal El Mueble, experto en estilo de vida, estas infusiones serán de gran ayuda a la hora de quemar grasa corporal.

Té verde

Se conoce como una de las mejores preparaciones naturales para quemar grasa. Esto se debe a su alto contenido antioxidante, que fortalece el metabolismo. Otro de sus ventajas es que ayuda a que aquellos glotones puedan reducir las ansias de comer.

Agua y limón

Este es un excelente diurético natural muy recomendado cuando el factor principal del sobrepeso es la acumulación de líquidos.

“El agua con limón es una de las infusiones que más ayuda a nuestro intestino por las mañanas. Además, de prevenir de cuidar nuestra flora intestinal, la infusión de agua y limón ayuda a prevenir la hipertensión”, señala el portal web.

Té con jengibre

Este ingrediente natural es utilizado para múltiples problemas de salud, pero este caso actuará como un buen elemento para contribuir a la eliminación de la grasa ubicada en el abdomen. Al igual que el agua y limón, este es un excelente diurético.

Los expertos en de la salud nutricional piden no apostar todos los esfuerzos en este tipo de alternativas naturales, ya que de nada servirá si no se presenta un cambio en algunos puntos del estilo de vida. Incluye una alimentación saludable y la puesta en marcha de una rutina de actividad física adecuada para el caos en particular.

Por esa razón, la OMS comparte tres pilares fundamentales para luchar contra el sobrepeso.