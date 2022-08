¿Qué jugo es bueno para fortalecer los pulmones?

Los pulmones son los órganos más importantes del sistema respiratorio, que aunque aparentemente son iguales en su tamaño, esto no es así, pues la National Heart Lung and Blood Institute señala que el izquierdo tiene dos lóbulos, a diferencia del derecho que tiene tres, pues se debe a que el corazón se encuentra en esa zona.

Su cuidado es tan importante para prevenir afecciones que los pueden aquejar, por lo que una sana alimentación y una actividad física regular contrarrestan cualquier tipo de lesión.

El hábito que se asocia con el deterioro de los pulmones es el consumo de cigarrillos, por lo que se recomienda evitarlo, ya sea de manera activa o pasiva. Este último se refiere a quienes no consumen, pero sí frecuentan espacios que no están libres de humo.

“Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata”, asegura la Organización Mundial para la Salud, OMS.

Cáncer de pulmón

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que esta enfermedad inicia “en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire”.

Existen dos clases de cáncer de pulmón que se destacan y se diferencian por el tipo de células que las forman, es decir, las pequeñas, y las que no lo son.

Los principales síntomas del cáncer de pulmón, en general, son: la pérdida del apetito, dolor en el pecho, tos, fatiga, dificultad para digerir, inflamación en la cara, entre otros.

Los pulmones son órganos vitales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero, ¿se puede prevenir el cáncer de pulmón? La institución americana señala que la no exposición de sustancias que pueden ser nocivas para el organismo, junto con evitar el consumo de tabaco, pueden reducir las probabilidades de su aparición. Sin embargo, es de recordar que esto no significa que no aparezca, sino que disminuye el riesgo, ya que los antecedentes familiares también influyen en su desarrollo.

El EPOC

Otra de las enfermedades pulmonares que es más relevante es el EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que, según informa la National Heart, Lung, and Blood Institute, entre las múltiples enfermedades respiratorias que existen esta ha afectado a más de 15 millones de adultos en los Estados Unidos.

El EPOC es una enfermedad progresiva, es decir, empeora con el paso del tiempo. Aunque se puede relacionar con un problema de salud, la institución informa que dos afecciones se identifican con ella, como la bronquitis y el enfisema. Asimismo, asegura que no tiene cura, pero entre los tratamientos que existen, evitar el consumo de tabaco es el principal.

“La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el mundo. En 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones”, precisa la OMS.

Jugo para fortalecer los pulmones

Una combinación de pepino, mango, arándanos y bananos puede ser una bebida útil no solo para los pulmones, sino para combatir otras enfermedades, o quizá, prevenirlas.

Hay que destacar que, por ejemplo, el pepino y el mango, junto a los arándanos, son alimentos que se caracterizan por tener antioxidantes, mismos que ayudan a que no se deterioren las células.

Al ser rico en agua, por ejemplo, el pepino puede contrarrestar la hipertensión gracias también al potasio y al magnesio que contiene.

El mango es una fruta rica en vitaminas - Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal de salud, Tua Saúde, señala que los arándanos, exactamente los rojos, tienen un efecto medicinal y antimicrobiano, por lo que actúan sobre el sistema urinario.

Por lo tanto, licuar el pepino, el banano, los arándanos puede ser una bebida que contribuye al fortalecimiento de los pulmones. No obstante, se recomienda antes de su ingesta consultar con un médico.