¿Qué pasa en el cuerpo si se toma jugo de remolacha en ayunas todos los días?

Es un alimento fuente de ácido fólico, así como de vitamina C y potasio. El portal Cuerpo Mente asegura que 100 gramos cubren la tercera parte de las necesidades diarias de ácido fólico de un adulto, la sexta de las de vitamina C y el 8 % de las de potasio y magnesio.

Ese mismo óxido nítrico ayuda a reducir el impacto del ejercicio en el cuerpo, mejorando la resistencia y potenciando el rendimiento físico. En torno a este tema, una publicación de la revista Mejor con Salud , escrita por Carolina Betancourth, refiere un análisis publicado en Journal of Dietary Supplements , el cual determinó que la suplementación con jugo de remolacha en la dieta puede atenuar de forma moderada el daño muscular inducido por el ejercicio.

Bueno para la anemia

Mejor con Salud cita un estudio dado a conocer en Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, según el cual consumir 200 mililitros de jugo de remolacha durante seis semanas ayuda a aumentar los niveles de hierro y ferritina. Cuando el cuerpo no consume suficiente de este mineral es posible que se desarrolle anemia.