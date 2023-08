¿Qué pasa si se aplica agua fría en el rostro todos los días?

¿Es mejor tomar agua fría o al clima?

Una investigación publicada por la revista científica The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism mostró que tomar agua fría puede incrementar el gasto energético del organismo y, con ello, favorecer la pérdida de peso. No obstante, este efecto no es lo suficientemente significativo como para combatir condiciones de salud como la obesidad.