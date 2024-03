¿Qué pasa si solo se desayuna café con pan todos los días?

El desayuno es considerado por muchos como la principal comida que se consume en el día, pues después de esas horas de descanso en las que el cuerpo no recibe ningún tipo de alimentación, lo ideal es arrancar la jornada diaria con una buena dosis de nutrientes.

¿Qué tan malo es desayunar solo café con pan?

El Universal de Puebla indica que para ciertos especialistas no es mucho el aporte que puede hacer al pan para el organismo, pues la mayoría del pan refinado que se encuentra en el mercado no aporta fibra, por lo que no es capaz tampoco de ofrecer los nutrientes que están presentes en los granos enteros y en otros alimentos más nutritivos que se deben consumir al desayunar.