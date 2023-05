¿Qué se puede tomar para desinflamar el colon?

Normalmente, el colon irritable o el síndrome del intestino irritable (SII) se suele asociar con la inflamación de este órgano que, de acuerdo con la Clínica Mayo, dentro de los síntomas comunes de esta afección, se destacan los dolores y los calambres a la hora de intentar evacuar, ya que el estreñimiento, se suele presentar.

Además, señala que otro síntoma o signo común es la mucosidad de las heces junto con los gases intestinales.

A la lista de causantes de colon irritable se suma el consumo de productos lácteos si la persona tiene un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, o quizá, a otro tipo de alimentos.

Cabe mencionar que el estrés está relacionado, aunque no es causante, con agravar los síntomas de estreñimiento.

Según la Clínica Mayo, una mujer puede ser más propensa a padecer estreñimiento -sin estar el hombre exento-, más si es menor de 50 años; el factor hereditario suele también incidir.

Por tanto, dentro de las complicaciones del estreñimiento crónico, las hemorroides se ven relacionadas.

Hemorroides

Así como lo explica la Clínica Mayo, las hemorroides son “venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto”. Existen dos tipos: las internas y las externas.

Varias de las personas que las padecen alivian el dolor que les producen con remedios caseros y otros con el cambio de actividades en su rutina diaria. Los síntomas más comunes son: irritación, molestia, hinchazón anal y sangrado.

Vale aclarar que no todas las personas que tienen hemorroides necesitan cirugía, pero existen otros procedimientos quirúrgicos que pueden ser valorados por cada médico, según el paciente. Por ejemplo, la hemorroidectomía o la hemorroidopexia, usada para las hemorroides internas.

Las hemorroides son una inflamación de las venas o los tejidos que sostienen la zona anorrectal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para prevenir las hemorroides, el centro especializado sugiere:

Beber suficiente agua.

Hacer ejercicio.

No permanecer sentado por mucho tiempo en el baño.

Infusión para desinflamar el colon

Mundo Deportivo explica que la inflamación del colón también tiene otra explicación asociada con ciertos problemas de salud, como la colitis isquémica, la infección bacteriana, la enfermedad de Crohn y las úlceras, por ejemplo. Sin embargo, ningún tratamiento natural reemplaza el médico, por lo que siempre es mejor consultar con un profesional de la salud.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases asegura que el autocuidado hace parte del tratamiento de estreñimiento -colon irritable-, por lo que el cambio de hábitos alimenticios como la ingesta de fibra y reducción de grasa saturada es indispensable. Así mismo, la Clínica Mayo señala que el consumo de agua, hidrata las heces y facilita su evacuación.

El estreñimiento es uno de los padecimientos más común y que causa fuertes dolores abdominales. - Foto: Getty Images / Jozef Polc / 500px

Pero para desinflamar el colon o más bien aliviar sus síntomas, Mundo Deportivo menciona que el té de manzanilla puede ser útil.

Té de manzanilla para desinflamar

Un artículo publicado por Tua Saúde afirma que la manzanilla es una hierba que sirve para tratar varias afecciones como la mala digestión -inflamación del colon-, la gastritis, las úlceras gástricas, entre otras, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, con efectos relajantes gracias a la apigenina que contrarresta trastornos como la ansiedad o ayuda a combatir otros, como el insomnio.

Su capacidad antimicrobiana bloquea la propagación de la bacteria Helicobacter Pylori, que infecta el estómago causando úlceras, desarrollando altas probabilidades de gastritis.

El té de manzanilla es un gran aliado para el organismo. - Foto: Getty Images / Sabina Iliescu / 500px

Sin embargo, para evitar un contagio se debe mantener medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, percatarse que el agua que se consume no esté contaminada y que los alimentos tampoco lo estén.

Modo de preparación