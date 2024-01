¿Qué tipo de vinagre ayuda a bajar la glucosa en la sangre?

La glucosa en sangre es la principal fuente de energía del cuerpo, y proviene de los alimentos que se consumen. No obstante, si el cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez, y es probable que la glucosa en sangre se eleve, pero la única forma de saberlo es a través de exámenes de sangre.