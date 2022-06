Relaciones largas: las cinco razones por las que podrían terminar de manera inesperada

Una relación amorosa debe estar basada en respeto, confianza y sobre todo admiración hacia el otro. No obstante, con el tiempo las relaciones se tornan monótonas y esto puede ocasionar que se desgaste el sentimiento.

Por ello, Gleeden, la plataforma de encuentros extraconyugales, reveló cinco razones por las que podrían terminar de manera inesperada:

1. Infidelidad. Un sondeo de la firma Tendencias Digitales hecho para el Grupo de Diarios de América (GDA), citado por Pulzo, reveló que los colombianos ocupan el tercer lugar en el escalafón de los más infieles, solo superados por los costarricenses y los brasileños.

Además, los signos zodiacales libra y géminis son los más propensos a ser infieles, según un análisis del sitio de citas extramatrimoniales Illicit Encounters del Reino Unido, ya que existe un 16 % y 14 % de probabilidades, respectivamente.

2. Falta de sexo. Para el 60 % de los colombianos, esta es la segunda causa para ser infiel, así mismo una de las principales para dar por terminada su relación.

3. Falta de detalles. Esta es sin duda la principal causa de divorcio o de infidelidad entre las parejas colombianas, según expertos de la plataforma de citas, pues alrededor del 46 % de los colombianos es infiel porque ha sido seducido por otro. Por ello, los detalles y cumplidos son necesarios en cualquier relación.

4. Problemas económicos. Un dicho popular dice “cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”, y esto parece ser real para el 9 % de los encuestados por Gleeden, quienes aseguraron que han sido infieles por motivos económicos, o han terminado relaciones de largo tiempo por la misma razón.

5. Nido vacío. Esta es tal vez una de las causas más comunes en las parejas que, después de veinte años más o menos, ven la partida de sus hijos. El “nido vacío” hace referencia a cuando los hijos se van de la casa y las parejas vuelven a vivir en soledad, es allí cuando volver a tener una relación de pareja tiene dos caminos, revivir la pasión opacada por las ocupaciones con los hijos, o dar por terminada la relación que al cabo del tiempo no es satisfactoria para la pareja.

Por tal razón, la psicóloga María del Carmen Camacho le reveló siete consejos al portal Salud 180 de cómo fortalecer una relación amorosa:

1. Dedicar tiempo: Es importante dedicar tiempo para compartir experiencias como viajes, cenas, realizar ejercicio, entre otras.

2. Humor: Independientemente de los problemas diarios que se presentan, se debe sonreír y dar lo mejor de cada uno.

3. Confianza: este pilar es muy importante en las relaciones y la experta sugirió utilizar palabras como: “entiendo que”, “también es cierto que”, “por lo tanto sugiero”.

4. Escuchar: diariamente, las personas viven situaciones que merecen ser escuchadas. También hay que escuchar los puntos de vista, las inquietudes o una anécdota sin sentido, pero se debe demostrar interés en el otro.

5. Cariño: todas las personas demuestran el amor de diferentes formas, pero no hay que olvidar “el contacto físico como los besos, las caricias, los abrazos o las sonrisas”.

Las parejas se deben respetar y valorar para lograr un crecimiento sentimental. - Foto: Getty Images

6. No competir: todas las personas tienen un camino trazado y todos tienen una luz propia que no se debe opacar por la pareja. No es necesario demostrar quién es más inteligente que el otro, pues en unas cosas unas personas son mejores que otras y ahí es donde hay que buscar un complemento.

7. No criticar: Ningún ser humano es perfecto y por ello no se debe buscar que la pareja actúe o piense igual que el otro.