Revelan cuál es el ejercicio que acelera el envejecimiento

La piel es el órgano más grande del cuerpo, en internet y en diversos portales se suelen encontrar diversos consejos y mascarillas que aseguran mejorar su estado y ralentizar los signos del envejecimiento que se hacen visibles en la zona del rostro, aproximadamente a los 30 años de edad, con la aparición de las primeras arrugas o líneas de expresión.

Sin embargo, antes de llevar a cabo cualquier proceso es crucial consultar con un dermatólogo, ya que en su mayoría las recetas caseras son a base de productos naturales y pueden generar reacciones adversas o alergias en determinados tipos de piel.

El envejecimiento es un proceso normal que todas las personas tendrán que enfrentar en algún momento de sus vidas; sin embargo, algunos cuidados harán que se prevenga su aparición antes de tiempo. Como alimentarse de manera sana y equilibrada; incluyendo en la dieta una buena cantidad de frutas y verduras, a su vez es indispensable aplicar protector solar a diario, hacer uso de productos cosméticos y maquillaje de calidad y evitar el tabaco, ya que esta es la principal causa del envejecimiento de prematuro.

En medio del furor de las redes sociales un cirujano plástico se ha hecho viral en TikTok, Gerald Imber se presenta en dicha red social como un “experto en antienvejecimiento” que trabaja en Nueva York. Recientemente, el profesional compartió un video que ya suma varias vistas y comentarios, allí Imber comenta cuál es el ejercicio que más hace envejecer a las personas.

La nutrición es responsable de hasta un 30 % de la generación de arrugas . - Foto: Getty Images

El profesional menciona que hay algunas cosas que previenen el envejecimiento, pero otras ayudan a que surja con mayor rapidez. Gerald menciona que el ejercicio que hace envejecer a las personas de manera más rápida es correr, el profesional aclara que no está encontrar de esta actividad; sin embargo, abusar de ella puede traer repercusiones de manera directa en la salud de la piel.

“Está perfectamente bien salir a trotar todos los días un poco o algunas millas ciertos días a la semana, pero no excederse y correr todos los días largas distancias. “¿Alguna vez has visto a un corredor de larga distancia que no tuviera una cara demacrada y vieja?”. afirmó

El cirujano agregó que este ejercicio no solo repercute en la salud del rostro, sino en otras partes del cuerpo como las rodillas, los tobillos y la espalda e hizo énfasis en que no quiere satanizar la actividad física, ya que esta es crucial para una buena salud, pero mencionó que todo en exceso puede traer consecuencias no tan positivas.

“Entonces, si quieres correr un poco, los aeróbicos son fantásticos, pero sin impacto o de bajo impacto son realmente la manera de hacer ejercicio”, puntualizó.

Mascarillas para mejor el aspecto de la piel

Mundo Deportivo menciona la receta de algunas mascarillas caseras que mejoran el aspecto de la piel. Antes de su aplicación se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud para evitar alergias o reacciones adversas a los ingredientes.

Mascarilla de sábila: para su preparación hay que extraer la pulpa y triturarla. Para ello, se puede poner a hervir la penca primero para que sea más fácil. La idea es que quede una sustancia cremosa, como un gel muy espeso. También se le puede añadirle zumo de limón y miel en este paso y volver a procesar la mezcla para integrar bien los dos ingredientes. La idea es dejar esta mascarilla durante toda la noche y retirarla en la mañana.

Este producto se usa con frecuencia en las mascarillas caseras para la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mascarilla de aguacate y miel: para prepararla, hay que mezclar la miel con el aguacate, mitad y mitad, en un pequeño recipiente y deja actuar durante unos 15 minutos, sobre la piel del rostro, antes de irte a dormir. Después, enjuagar el rostro con agua tibia.