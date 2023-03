La semilla que ayuda a ablandar las heces de manera natural para limpiar el colon

En ocasiones, se cree que el colon únicamente se encuentra mal si hay estreñimiento, pero no es así, pues también cuando hay debilidad, cansancio o con molestias intestinales y de estómago, esto puede ser por causa de la falta de limpieza.

Las principales bases para prevenir cualquier afección este órgano son el ejercicio y llevar dieta balanceada. Por ejemplo, el ejercicio físico activa los movimientos del intestino y una dieta rica en fibra retoma la regularidad del colon.

Sin embargo, a veces se necesita de ayuda extra para evitar cualquier malestar o facilitar la evacuación de forma rápida, motivo por el cual el portal Saber Vivir da a conocer una serie de alimentos e infusiones que limpian el colon. No obstante, antes de ponerlos a prueba, la mejor opción es consultar con un profesional de la salud.

El colon irritable se debe tratar con una dieta adecuada - Foto: Getty

Semillas de lino

Estas semillas se caracterizan por tener mucílagos y pectinas, las cuales suavizan la mucosa de los intestinos y regulan el tránsito intestinal. En cuanto a su consumo, la mejor opción es molidas y bien masticadas. Tomar una cucharada en el desayuno y otras dos en la cena.

Las semillas de lino ayudan al estreñimiento. - Foto: Getty Images

Aceite de oliva en ayunas

Consumir una cucharada sopera de aceite de oliva virgen en ayunas es un remedio para el estreñimiento, ya que ejerce un efecto lubricante, el cual ejerce un efecto lubricante en el tránsito intestinal.

Vaso de agua caliente

Para limpiar el colon es importante consumir entre 1.5 a 2 litros de agua al día. Si se bebe un vaso de agua caliente en ayunas, los intestinos se verán muy beneficiados.

La ingesta de agua es una de las mejores formas de prevenir los cálculos renales. - Foto: Getty Images

Sábila

Licuar el jugo de una hoja grande de aloe vera o sábila, con el zumo de dos limones y un litro de agua para beber tres veces durante dos o tres días para evitar cualquier afección.

La sábila tiene grandes beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Anís

Hervir una taza de agua y agregar una cucharadita de semillas secas de anís que se debe consumir en ayunas.

El anís es una planta de origen chino, muy usada en la gastronomía. - Foto: Getty Images

Otras opciones

Té de jengibre: Esta planta es considerada una aliada del sistema digestivo, dado que facilita la absorción de nutrientes y promueve la eliminación de los desechos. Para obtener sus beneficios se puede preparar un té con limón, que es antioxidante y consumirlo en las mañanas.

El té de jengibre tiene propiedades que ayudan a bajar de peso. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Masajes abdominales: Esta es otra forma natural de limpiar el colon. Esta práctica relaja los intestinos y promueve la circulación sanguínea. Ayudan a eliminar las flatulencias y el estreñimiento e incluso mejoran los dolores de espalda y las hemorroides, indica Cuerpo Mente.

El jugo a base de piña, pepino y aloe vera para limpiar el colon y perder peso

Este jugo es un gran aliado del colon, ya que estos alimentos son ricos en agua. En el caso particular de la piña, se trata de una fruta diurética que le aporta diversos beneficios saludables al organismo. Uno de ellos es su cantidad de fibra insoluble que actúa como esponja en el colon facilitando el tránsito intestinal y mejorando los síntomas generados por el estreñimiento.

El pepino, por su parte, también es diurético y favorece la digestión, además de contener cantidades importantes de agua, según información de la revista Mejor con Salud; mientras que la sábila aporta propiedades favorables para el sistema gastrointestinal.

Para preparar un jugo con estos ingredientes se requiere de un pepino, dos naranjas, una manzana, una piña pequeña, zumo de limón y una penca de aloe vera.

El pepino es un alimento diurético y favorece la digestión, además de contener cantidades importantes de agua, que ayudan en la expulsión de toxinas - Foto: Getty Images

Se exprime el zumo de las naranjas y el limón; se pela y se corta en rodajas la piña, al igual que el pepino, se extrae el gel de la hoja de aloe vera y se agrega todo en la licuadora. Se adiciona medio vaso de agua para facilitar el licuado. Se procesa durante unos minutos, hasta obtener una bebida homogénea y sin grumos y estará listo para consumir. Lo ideal es ingerir este producto en la mañana.

Jugo de piña - Foto: Getty Images/iStockphoto

La infusión natural que ayuda a aliviar el estreñimiento

Factores como el estrés, comer en exceso, acumulación de líquidos, aumento de peso, el síndrome del intestino irritable, entre otros, pueden ocasionar algunas molestias digestivas tales como dolor o ardor en el estómago luego de las comidas, hinchazón, estreñimiento o diarrea.

Por ello es importante conocer las maneras más efectivas de tratar estas molestias y prevenir que los síntomas aumenten. Entre los remedios más recomendados, además de cuidar la alimentación, está incluir en la dieta algunas hierbas medicinales como la manzanilla, un elemento natural con propiedades curativas, que se consume como una infusión, aunque también es usada tópicamente.

De acuerdo a la web Mejor con Salud, especializada en temas de salud y bienestar, existen propiedades carminativas otorgadas a esta planta, que pueden aliviar los cólicos estomacales, la indigestión, los gases, la gastritis, las náuseas, el vómito y el estreñimiento. Además, ayuda a prevenir el aumento del ácido clorhídrico, lo que produce la acidez de los jugos gástricos.

Manzanilla - Foto: Getty Images

Un estudio extensivo titulado Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future citado por esa web, que analizó todas las investigaciones existentes sobre la manzanilla hasta el año 2010, encontró que esta hierba medicinal podría aliviar los cólicos en recién nacidos, tendría un efecto antiulcerogénico, disiparía los gases, calmaría el estómago y relajaría los músculos que mueven los alimentos en los intestinos.

Estreñimiento - Foto: Getty Images

Por todo esto, tomar una taza de infusión de manzanilla puede combatir el estreñimiento y mejorar la digestión. Para prepararla solo se requiere calentar 1 taza de agua y, cuando rompa el hervor, añadir 2 gramos de hojas o flores de manzanilla. Luego, se debe dejar reposar 5 minutos, bien tapada, y tomarla tibia después de cada comida, especialmente luego del almuerzo.