Riñones: la hierba aromática que ayuda a limpiarlos y a eliminar líquidos retenidos

Los riñones son dos órganos que tienen forma de frijol y el tamaño aproximando de un puño, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

“Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario”, explicó el Instituto.

Los riñones son vitales para la salud general del organismo. - Foto: Getty Images

Además, los riñones producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y a mantener los huesos fuertes y saludables.

Entre tanto, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que dentro de cada riñón hay un millón de estructuras pequeñas llamados nefrones y son estos los que filtran los desechos que terminan en orina y salen por los tubos llamados uréteres.

No obstante, la mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones y este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos.

Los cálculos de calcio son los más comunes que afectan a los riñones. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Por ello, es importante consumir alimentos que ayuden a limpiar los riñones y a eliminar líquidos retenidos, como, por ejemplo, el perejil, pues tiene propiedades diuréticas que ayudan a combatir la retención de líquidos.

Asimismo, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, reveló que “el perejil posee acción antimicrobiana y ayuda a prevenir el surgimiento de infecciones urinarias recurrentes”.

Sobre la misma línea, el portal portugués señaló que “el perejil ayuda a estimular la eliminación de líquidos del organismo, además un estudio científico indica que podría disminuir la excreción urinaria de calcio, incrementa el pH urinario, posee efecto nefroprotector y disminuye la excreción urinaria de proteína, por lo que ayuda a prevenir la formación de piedras en los riñones”.

​El perejil es una planta herbácea medicinal de origen mediterráneo. - Foto: Getty Images

Información nutricional en 100 g de perejil crudo

Energía: 36 calorías

Carbohidratos: 6,33 g

Proteínas: 2,97 g

Grasas: 0,79 g

Fibras: 3,3 g

Calcio: 138 mg

Magnesio: 50 mg

Hierro: 6,2 mg

Zinc: 1,07 mg

Potasio: 554 mg

Fósforo: 58 mg

Vitamina C: 133 mg

Vitamina B1: 0,086 mg

Vitamina B2: 0,098 mg

Vitamina B3: 1,31 mg

Vitamina B6: 0,09 mg

Folato: 152 mcg

Vitamina A: 421 mcg

Vitamina E: 0,75 mg

Vitamina K: 1640 mcg

Colina: 12,8 mg

Respecto al consumo, Tua Saúde puntualizó que este puede “ser utilizado en jugos, sopas, batidos, ensaladas y para sazonar alimentos como mariscos y pescados”.

Adicional, indicó que “para utilizarlo en las preparaciones culinarias se debe escoger el perejil fresco que tenga las hojas bien verdes y firmes, o el perejil deshidratado puro, que sea preferiblemente orgánico, ya que de esta forma proporciona más beneficios para la salud”.

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todos, ya que esa información de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

De acuerdo con Medline Plus, las hierbas medicinales (o remedios herbales) son plantas usadas como medicamento y las personas las usan para ayudar a prevenir, curar una enfermedad, aliviar síntomas, incrementar la energía, relajarse o perder peso. Sin embargo, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos y “natural” no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, ya que algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos, pues ser tóxicas en dosis altas o, también, pueden causar efectos secundarios.