Riñones: ¿qué les hace el consumo frecuente de café?

Así lo reseña la enciclopedia médica Medline Plus, a la vez que explica que la cafeína estimula o excita el cerebro y el sistema nervioso, mas no disminuye los efectos del alcohol. No obstante, sí resulta efectiva para aliviar a corto plazo la fatiga o la somnolencia.

Two cups of aromatic coffee cappuccino or latte on a wooden table. person holds a cup with hand. Concept of meeting or relaxing. Tasty morning drinks. | Foto: Getty Images/iStockphoto