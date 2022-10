Rutina de cardio para reducir abdomen y cintura

Reducir el abdomen y la cintura es uno de los deseos más recurrentes de las personas, pues son preocupaciones habituales en hombres y mujeres de todas las edades. El problema es que Internet está lleno de trucos, productos y consejos que no son del todo objetivos y verificados cuando se trata de hablar sobre la forma correcta de eliminar grasa de cintura y caderas.

En contexto, al hablar de perder grasa localizada en determinadas áreas del cuerpo es importante tener claro que no es posible eliminar grasa localizada como tal, al menos no se puede eliminar de manera aislada, según el portal Medline Plus. Si la prioridad es perder esa grasa localizada, lo ideal es mantener una buena rutina de vida saludable, combinada con ejercicio físico para la pérdida de grasa en general.

Por otro lado, un estudio realizado por Man Medical Institute afirma que la acumulación de grasa alrededor de los órganos aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como la hipertensión o la diabetes; además, eleva los niveles de colesterol y triglicéridos, multiplicando el riesgo cardio y cerebrovascular, y está asociada a otras enfermedades como ciertos tipos de cáncer y la apnea de sueño.

Por esta razón, para eliminar esa grasa sobrante se debe iniciar un plan de vida saludable. Cabe resaltar que no se debe hacer nada con afán. Las prisas nunca son buenas, y cuando se trata de perder peso y eliminar grasa, menos.

Por ahora, no existe ningún método para eliminar grasa o reducir caderas en una semana. Aquí de lo que se trata es de marcarse unos objetivos a largo plazo y trazar un plan para lograr conseguirlos.

En ese sentido, el portal Telva reveló algunos ejercicios de cardio que pueden hacer aquellas personas que quieran reducir el abdomen y la cintura:

Jumping jacks: Inicialmente se debe poner la espalda erguida con los pies juntos, para después hacer un pequeño salto para, mientras que se está en el aire, se abren las piernas un poco más allá de la anchura de las caderas.

Burpee combinado: Después de saltar, se realiza una plancha con toque de hombro (dos por cada lado). Es vital que en estos 30 segundos se apriete bien el core para que sea efectivo.

Escalador: Este será efectivo siempre y cuando se hagan tantas repeticiones como se pueda, manteniendo un ritmo ágil durante los 30 segundos y elevando bien las rodillas al pecho.

Oblicuos de pie: Se coloca un pie más adelantado que el otro, y se unen las palmas de las manos y se mueven los brazos estirados desde el frente (a la altura de los ojos) hasta la cadera.

Oblicuos de pie II: Se cambia la pierna de apoyo y la direccionalidad del movimiento de los brazos.

Consejos alimenticios para eliminar grasa

Reducir y/o eliminar por completo el consumo de alcohol y bebidas carbonatadas.

Beber 2 litros de agua al día.

Ingerir alimentos naturales. Por ejemplo, en lugar de comprar las verduras cortadas, cocidas o congeladas, cómpralas en la frutería y córtalas tú mismo. Lo mismo con la fruta. Los alimentos envasados suelen incorporar químicos y azúcar para su mantenimiento y, al final, tienen un mayor contenido en calorías.

Cambia la leche entera por la leche desnatada o incluso pásate a las leches vegetales: leche de arroz, leche de avena, leche de soja…hay muchas variedades y, al fin y al cabo, la leche pasteurizada no es que tenga un alto contenido en calcio, así que puedes obtenerlo de otros alimentos.

Aumentar la ingesta de frutas y verduras.

Reducir el consumo de carne de cerdo y cordero y aumentar el consumo de pollo, pavo y pescado blanco. Puedes comer ternera y pescado azul un par de veces por semana.

Evitar el consumo de carbohidratos por la noche.

No comer con pan o, al menos, no con más de 20 gramos de pan integral.

Olvídate del azúcar y de todos los productos que la contengan.

No hay que olvidar que más allá del tema estético con el que la mayoría de los hombres buscan eliminar grasa de las cinturas y las mujeres reducir caderas anchas, hay un tema de salud que debe ser la primera y única prioridad. La mejora estética terminará llegando si el entrenamiento es constante.