Seis recomendaciones de expertos para perder peso y no desfallecer en el intento

En la actualidad existe un sinnúmero de dietas que prometen la pérdida de peso. Muchas de ellas con seguidores fieles que intentan seguir el paso a paso para adelgazar. Sin embargo, algunas son perjudiciales para la salud, porque lo restrictivas que son limitan el consumo de ciertos alimentos que necesita el cuerpo.

Además, una de las características de estos planes alimenticios es su rigurosidad, mismo que desanima a muchas personas, teniendo un efecto contraproducente en la pérdida de peso que, aunque se hace a corto plazo, no se puede mantener exitosamente.

Por esto, es importante siempre consultar con un profesional de la salud y adoptar sus recomendaciones para no afectar el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, modificar hábitos como dietas balanceadas, ejercicios, entre otros, pueden combatir el sobrepeso.

“En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”, precisa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo que dicen los expertos

Por esto, el doctor Richard Joseph, colaborador de Harvard Health Publishing para Harvard Medical School, explica que es más fácil mantener la pérdida de peso a corto plazo, de lo que realmente parece.

En la investigación Mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo: un metanálisis de estudios estadounidenses, escrito por Ec Konz junto con otros autores, se puntualiza que con el análisis de casi una veintena de estudios se concluyó que cuando una persona pierde peso a largo plazo, aproximadamente en los dos años posteriores recupera más de la mitad que eliminó, y a los tres años siguientes recobra hasta el 80 %.

“Solo una de cada cinco personas con sobrepeso logra perder peso a largo plazo”, señala.

El sobrepeso y la obesidad son considerados factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades. - Foto: Getty Images

El experto explica que para mantener la pérdida de peso con éxito se debe tener como herramientas el autocontrol y la autorregulación en donde los comportamientos alimentarios no dominen.

Y aunque el pensamiento colectivo cree que los factores económicos son influyentes para todo tipo proyectos, Harvard asegura que no, todo depende de una autodeterminación para regularse y trazar objetivos, que en este caso se reducen a la pérdida de peso.

Por esto, con base en unos datos aportados por el Registro Nacional de Control de Peso, se concluyó que por lo menos 4 mil personas durante un año pudieron mantener su peso. Todo esto con hábitos que colaboran en ello, que apuntan a un mayor gasto energético y un consumo menor de energía.

Foto referencia sobre peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Seis recomendaciones de expertos para perder peso

Entre tanto, el artículo “Mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo”, de la revista The American of Clinical Nutrition, da a conocer las seis recomendaciones que se deben seguir para no desfallecer con un plan de alimentación que busca adelgazar y que no tenga un efecto contraproducente:

Foto referencia sobre ejercicio, - Foto: Getty Images/iStockphoto