Semillas que ayudan a prevenir el cáncer

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, esta es una enfermedad donde las células malignas se propagan por todo el cuerpo de manera irregular, que, en algunos casos, hacen parte de la formación de tumores que pueden ser benignos o malignos.

La Organización Mundial para la Salud, OMS, afirma que en el año 2020, casi 10 millones de muertes alrededor del mundo fueron por causa de esta enfermedad, entre los más comunes, se encuentran: el de pulmón, el de recto, el de colon y el de la próstata, por ejemplo.

Aunque muchos son las causas del porqué se desarrolla esta enfermedad, la entidad internacional explica que la falta de ejercicio y el alto consumo de bebidas alcohólicas, pueden ser indicadores de la aparición de esta afección.

“La incidencia del cáncer aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer”, indica la OMS.

¿Estas semillas ayudan a combatir el cáncer?

De acuerdo con un artículo publicado por Mejor con Salud, y escrito por Daniela Echeverri, no existen alimentos que puedan tener propiedades anticancerígenas. Sin embargo, su inclusión en algunas dietas, puede ser útil para la salud del organismo.

Lo anterior quiere decir que ningún alimento puede sustituir el tratamiento de cáncer, pero los buenos hábitos lo pueden contrarrestar, por esto, estar alineado a la supervisión de un médico es imprescindible para un paciente diagnosticado con cáncer.

Las nueces

El Instituto señala en su sitio web, que algunos estudios que se han realizado sobre la amigdalina, una sustancia que se encuentra en algunos alimentos como el albaricoque, las nueces, y las manzanas, se le ha atribuido efectos anticancerígenos, pero estos no han sido favorables, concluyendo que en seres humanos no se ha comprobado su veracidad y en animales, han sido bajos sus efectos.

Las semillas de lino

Tua Saúde describe la linaza -como también es conocida- como una semilla que puede fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades del corazón. Sin embargo, un estudio publicado por la National Library of Medicine, titulado: “El efecto de la linaza en el cáncer de mama: una revisión de la literatura”, describe como los compuestos de la linaza, como el omega-3 y los ácidos α-linolénicos, pueden ayudar no solo a prevenir el cáncer de mama, sino también a reducir los tumores. No obstante, asegura que se necesitan más evidencias sobre las propiedades del lino, para contrarrestar este cáncer que aqueja a las mujeres.

“La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esa enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medianos”, informa la OMS en un artículo publicado en marzo de 2021, argumentando que por lo menos “una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida”.

Semillas de uva

La uva es una fruta que se encuentra regularmente en el mercado que tiene propiedades antioxidantes no solo en su pulpa, sino en sus semillas, cáscara y hojas, asegura Tua Saúde.

Son tales sus beneficios tras su consumo, que contribuye en el proceso digestivo y en la prevención de enfermedades.

Sin embargo, un estudio titulado: “Potencial quimiopreventivo contra el cáncer y el cáncer del extracto de semilla de uva y otros productos a base de uva” y publicado por The Journal of Nutrition, asegura que un grupo de frutas y verduras se les ha atribuido propiedades que pueden prevenir el cáncer, entre ellas, las uvas y sus compuestos sobre la eficacia quimiopreventiva y anticancerígena.

No solo eso, la investigación señala que es una alimento dietético que puede ser favorable para la salud en general del cuerpo.