Síntomas de que los riñones están inflamados

“Los riñones son órganos urinarios bilaterales con forma de frijol ubicados en el retroperitoneo, en los cuadrantes abdominales superior derecho y superior izquierdo. Su forma característica ayuda a su orientación, ya que, su borde cóncavo siempre se orienta hacia la línea media del cuerpo”, explica el sitio web Kenhub.

La principal función de estos órganos es eliminar el exceso de líquidos y demás sustancias, esta expulsión se da por la orina. Los riñones son de vital importancia para el organismo en general porque, entre otros cosas, se encargan de controlar el balance ácido-base de la presión arterial.

De igual manera, es necesario destacar que los riñones también tienen la función de regular la osmolaridad y el pH de la sangre. Además, suelen filtrar sustancias externas y controlan el volumen total de la sangre en el cuerpo, volemia. Asimismo, regulan la producción de hormonas.

“Los riñones también participan en la producción de calcitriol (forma activa de la vitamina D). En caso de pérdida crónica de sangre y/o de anemia, los riñones liberan una hormona llamada eritropoyetina, la cual estimula a la médula ósea a producir más eritrocitos”, agrega Kenhub.

Riñones - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando una persona mantiene malos hábitos alimenticios, algunos de los órganos que más se ven afectados son los riñones. Beber suficiente agua es vital para estos órganos y su salud también se puede proteger limitando la ingesta de bebidas carbonatadas y alcohólicas.

Los alimentos o productos ultra-procesados son altamente dañinos para los riñones, así como el consumo desmedido de sal. La ingesta de frutas y verduras los protegen y un elemento como el aceite de oliva también figura saludable para ellos.

Las enfermedades o afecciones más comunes de órganos como los riñones son las piedras renales, el cáncer en el riñón, la insuficiencia renal, la amiloidosis, la enfermedad de Fabry, la cistinosis, entre otras más.

Algunas de estas afecciones suelen ocasionar que los riñones se inflamen y, precisamente, los síntomas de esta hinchazón, de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, son:

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para mantener la salud renal. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Fiebre.

Dolor en la espalda, el costado o en la ingle.

Náuseas.

Vómito.

Orina turbia, oscura, con sangre o con mal olor.

Micción frecuente y dolorosa.

Enfermedades renales

El portal Vivo Labs menciona algunas afecciones renales:

1. Insuficiencia renal. “La enfermedad o insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable. Según estudios, afecta aproximadamente al 10 % de la población adulta española y a más del 20 % de los mayores de 60 años. Esta patología empeora de forma progresiva con el paso de los años y puede permanecer asintomática durante sus primeras etapas, así que podría estar muy infradiagnosticada a nivel general”, afirma.

Cáncer de riñón - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Cáncer de riñón. Esta es una neoplasia maligna que crece en estos órganos. Es muy común en el sexo masculino como en el femenino. No suele presentar síntomas cuando se está formando, por lo que los chequeos médicos frecuentes son muy necesarios.

3. Cálculos renales. “Los cálculos renales, conocidos popularmente como piedras en el riñón, son masas sólidas compuestas de pequeños cristales que pueden depositarse en el tracto urinario. Dicho de forma rápida y sencilla, estos compuestos se forman cuando las sales y los minerales de la orina se concentran demasiado, lo cual fomenta su cristalización. Al cabo del tiempo, pueden aumentar de tamaño de manera considerable (1-2 centímetros)”.

4. Pielonefritis. La página concluye afirmando que esta enfermedad se da cuando hay presencia de gérmenes en la orina. Causa fiebre y micción frecuente.