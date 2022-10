Triglicéridos altos: las infusiones naturales que ayudan a reducirlos

En el momento en el que se ingieren alimentos, el organismo convierte todas las calorías que no necesita usar en triglicéridos. Por ello, estos son el tipo de grasa más común en el cuerpo de los seres humanos.

Los triglicéridos son los encargados de almacenar las calorías no utilizadas para proveer de energía al organismo y provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas, explica la entidad sin ánimo de lucro, Mayo Clinic.

Sin embargo, si las personas consumen más calorías de las que queman con frecuencia, en especial en el caso de los alimentos ricos en carbohidratos, se presenta el riesgo de tener los triglicéridos altos (hipertrigliceridemia).

Tener sobrepeso, beber grandes cantidades de alcohol, padecer diabetes e hiperglucemia también pueden causar altos niveles de triglicéridos en la sangre.

Lo grave es que el exceso de esta grasa está asociado al endurecimiento y estrechamiento de las arterias, con el consecuente riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Actualmente, hay unos rangos para definir el nivel de triglicéridos, que se conocen con un simple análisis de sangre.

Un nivel de triglicéridos normal es cuando hay menos de 150 miligramos por decilitro (mg/dl), o menos. Una persona está al límite de tener triglicéridos altos cuando registra de 150 a 199 mg/dl (1,8 a 2,2 mmol/l).

Los triglicéridos son importantes en el mantenimiento de la salud, siempre y cuando sus niveles estén saturados por debajo de los 150 mg/dL. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para reducir el nivel de triglicéridos es necesario llevar un estilo de vida que fusione una dieta balanceada y ejercicio constante. Además, se puede recurrir, bajo supervisión médica, a algunos remedios naturales como las infusiones.

De hecho, la revista digital UnCOMO, publicada a través del portal Mundodeportivo, listó algunas de estas bebidas con las que es posible reducir los niveles de los triglicéridos en el organismo.

1. Infusión de alcachofa: desde hace mucho tiempo, se ha reconocido a esta planta no solo por su sabor, sino por el alto contenido de antioxidantes y fibra, lo que le atribuye bondades para limpiar las arterias. Esto la convierte en una buena opción para sumarse a la lista de las mejores infusiones para bajar los triglicéridos.

2. Infusión de ginkgo biloba: además de ser una de las especies de árbol vivo en el mundo más importantes, sus propiedades como vasodilatador y estimulante circulatorio hacen de esta planta una de las más usadas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Los niveles altos de triglicéridos pueden generan graves afectaciones a la salud, especialmente del corazón. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Infusión de perejil: un estudio publicado por The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism asegura que los antioxidantes y flavonoides en esta puede ayudar a mejorar la salud no solo del corazón, sino los marcadores de salud metabólica, aportando para incrementar la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas.

4. Infusión de canela: el portal Mejor con Salud explica que el consumo de canela puede disminuir el nivel de triglicéridos, ya que su composición química controla la inflamación de varias partes del cuerpo y, a su vez, algunos problemas de circulación.

Además de las bebidas anteriores, las frutas son un excelente aliado a la hora de bajar los niveles de triglicéridos en el cuerpo, entre estas, según el portal Geosalud, están: