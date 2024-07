Hoy, último plazo para que judíos sefardíes consigan la nacionalidad española

En los últimos días el teléfono del genealogista Gustavo Chinchilla no ha parado de sonar. “Los colombianos dejan todo para lo último”, dice este paisa de origen italiano. Se refiere a que el 30 de septiembre termina el plazo del trámite para acogerse a la Ley 12 de 2015, expedida durante el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy, que busca hacer una reparación histórica a los judíos que Isabel la Católica expulsó de España en 1492.

Daniel Samper Ospina lee su columna Me cambio de nacionalidad

Contexto: Daniel Samper Ospina lee su columna Me cambio de nacionalidad

Eso hizo Iván Jaramillo Price, animado por un primo historiador que había indagado el pasado de su familia. La investigación comenzó en septiembre pasado cuando hablaron con un abogado que los contactó con otro en Israel que completó la pesquisa. Aunque Jaramillo tenía clara la línea de los Price, de ascendencia inglesa, el trabajo arrojó que el apellido Montefiori , presente en el linaje de su abuela materna, era de ascendencia judía sefardí. “Cuando mi primo me lo confirmó yo no lo podía creer”, dice. A los pocos días recibió un documento de 20 páginas que con detalle traza una línea desde él hasta Juda Montefiori, que luego de salir expulsado de España emigró a Italia.

En enero recibió el mensaje: “Usted es apto para acogerse a la ley y lo esperamos en la notaría para la firma”. Asistió a la cita en abril pasado en Madrid y ahora sus documentos se encuentran en el Ministerio de Justicia español para la última aprobación. Si la da, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emite la resolución al consulado para que le otorgue el pasaporte. Eso puede durar entre seis meses y un año. Jaramillo también recibe llamadas de muchos amigos y conocidos que quieren saber cómo hizo el papeleo, pero no sabe si alcancen porque todo está colapsado: no hay cupos para tomar el examen en Colombia y la Federación de Comunidades Judías en España, (FCJE) una de las que certifica el linaje sefardí, está atrasada ante la avalancha de casos.

Otros interesados tienen muy presente su pasado. Como un industrial del viejo Caldas que pidió la reserva de su nombre. Gracias a dos tíos historiadores que habían investigado sus apellidos hasta los Ptolomeos, decidió apostarle a esta posibilidad. “En mi caso fue fácil porque no tenía que hacer el árbol genealógico sino apalancarme en lo que la familia ya había estudiado años atrás” , dice este personaje.

Jaramillo explica que decidió hacer el trámite por sus hijos, que tendrán en un futuro la oportunidad de ser también nacionales de ese país y aprovechar las ventajas de estudiar allá. En otros casos lo hacen porque quieren un pasaporte para viajar con facilidad. “Alguien me dijo que con ese documento lo recibían a uno en 150 países”, dice Chinchilla.

Otro judío conocido es Juan Hurtado de la Fuente, originario de Toledo, España. “A él lo condenó la Inquisición en 1490 porque se confesó judaizante y su hermano Gonzalo salió de España, pero su nieto Alonso llegó a Popayán más o menos en 1620. De ahí vienen otras grandes familias del Cauca: los Arboleda, Arroyo, Ayerbe, Hurtado, Iragorri, Mosquera, Obando y Valencia, entre otras”, dice Pino. Este vive en Cali pero tuvo que trasladarse a Popayán para poder atender más de 200 solicitudes de colombianos interesados en esta ley. En Medellín, el viejo Caldas y el suroccidente del país hay más actividad en este momento porque allá hubo muchos asentamientos de judíos sefarditas.

Chinchilla conoce a tres judíos conversos que se cambiaron de apellidos y religión para evitar la persecución de la corona española de la época: Pedro Martín Hernández, Cristóbal Gómez de Castro, y Pablo Santamaría. Quien logre conectar su apellido hoy con estos personajes tiene el camino hecho. “A veces solo me mandan el árbol y yo veo la línea ahí sin más investigación”, dice.

Muchos colombianos quieren averiguar si entre sus antepasados hay un judío converso.

Muchas personas han pagado abogados pero otros han hecho la investigación directamente. En este grupo está la coach Olga Gaviria, quien sospechaba que sus antepasados fueron paisas católicos que a escondidas llevaban una vida judía. Visitó notarías y parroquias hasta llegar 16 tatarabuelos. “Pero encontramos un linaje nuevo y por eso tuve que pedir aval a la FCJE y puede ser que no llegue a tiempo”.

Aún así ella siente que la investigación valió la pena. No solo porque disfrutó ir a Quito con su familia a tomar el examen de historia sino porque disfrutó hablar con las secretarias de la parroquia de Pácora, a donde fue a buscar partidas de bautismo. “Nosotros no hemos sido cuidadosos con nuestras raíces. y uno se siente mucho más fuerte en la medida en que las conoce”, dice. Por eso, lo volvería a hacer aun a sabiendas de que no obtendrá el pasaporte.