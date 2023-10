¿Una persona con diabetes puede comer huevos?

Pero no solo una dieta mala estimula el surgimiento de trastornos cardíacos, también provoca, en especial si se come desmedidamente azúcar o alimentos cargados en ella, una enfermedad crónica y metabólica como la diabetes .

“Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones. Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos saludables y estar activo realmente puede ayudar”, se incluye.