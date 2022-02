Uvas pasas en ayunas para mejorar salud intestinal, ¿cómo se usan?

No contienen colesterol, son bajas en sodio, tienen proteínas, bastante fibra y un alto contenido en antioxidantes.

Estos singulares frutos se vienen utilizando desde la Edad Media y han formado parte de la cocina tradicional de muchos países con el paso de los años. Poco a poco este alimento se fue extendiendo por todo el mundo, dando lugar a diferentes tipos y calidades.

Estos frutos secos contienen fructosa y glucosa, por lo que no es conveniente abusar de ellas, especialmente si las personas sufren de diabetes. Además, no contienen colesterol, son bajas en sodio, contienen proteínas, bastante fibra y un alto contenido en antioxidantes. Sin embargo, la cantidad de vitamina C que contiene es menor que la fruta fresca de la uva convencional, según el magazín Cocina Casera.

Al igual que la manzana, la uva pasa es un fruto rico en pectina, por lo que ayuda a reducir el colesterol. Las ciruelas rojas contienen más cantidad de antocianinas, que son flavonoides que ayudan frente a este tipo de grasas. Además, la ciruela es laxante, depurativa y diurética, según el portal CerezaDelJerte.

Las uvas pasas pueden ser una gran alternativa como snack, por encima de otros productos procesados o ricos en grasas saturadas. - Foto: Getty Images

Beneficios

Ayudan a saciar el organismo

Las uvas pasas pueden ser una gran alternativa como snack , por encima de otros productos procesados o ricos en grasas saturadas.

Por esta razón, son de gran utilidad tanto para reducir el azúcar en la dieta como para bajar de peso, protegiendo el organismo con sus propiedades.

Según varios estudios, se ha demostrado que el consumo de estas uvas pasas, especialmente en niños, induce a provocar saciedad y ayuda a no ingerir más alimentos posteriormente.

Combaten el estreñimiento

Debido a sus propiedades laxantes y su riqueza en fibra, las uvas pasas pueden hacer que la personas tengan una óptima salud intestinal.

Se recomienda agregarlas a primera hora de la mañana y si es posible en ayunas, para mejorar y regular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento.

Además, se pueden añadir al desayuno, en un yogur natural o en un batido de frutas.

Neutralizan la acidez del pH

La acidosis es un estado en el que el pH de la sangre disminuye, algo bastante negativo pues pueden afectar notablemente a órganos del cuerpo.

Además, pueden aparecer con más frecuencia tumores, enfermedades inflamatorias, artritis, enfermedades de la piel o incluso, cáncer.

Por fortuna, las uvas pasas y su gran contenido en magnesio y potasio servirán para neutralizar el desarrollo de estos ácidos y gozar de una salud de hierro.

Un grupo de nutricionistas norteamericanos desarrolló una receta para perder peso de forma saludable y que, además, es capaz de acabar con el dolor de vientre, el cual es una queja constante en 7 de cada 10 mujeres.

La receta creada por los especialistas hecha a base de avena y uvas pasas o ciruelas secas promete eliminar 2 o 3 kg por mes y regularizar el funcionamiento intestinal, acabando con ese incómodo problema. Cabe resaltar que muchas personas se están adhiriendo al tratamiento y garantizan que realmente funciona. Sin embargo, es necesario no descuidar el consumo de agua durante el día ya que es muy importante para que la receta pueda actuar en el intestino, según el portal EConsejos.

Aquí la receta que, además de ser balanceada y saludable, es sabrosa y sacia el apetito:

Ingredientes:

Harina de avena: 2 cucharas llenas

Ciruelas secas: 5 unidades

Linaza: 1 cucharadita

Kéfir: 1 taza (se puede sustituir por yogurt natural sin azúcar)

Cacao: 1 cucharadita

Preparación: