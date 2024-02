Vaselina para tener piel de porcelana: ¿Cómo usarla?

Beneficios de la vaselina para la piel

Ventajas de la vaselina

De acuerdo con un artículo publicado en el Indian Journal of Dermatology , la vaselina contiene vitamina A y E, que aportan al mantenimiento de la firmeza y a la elasticidad de la dermis.

Transparent cosmetic cream on gray background. Vaseline; hard cream. . Drop of liquid foundation strokes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Vaselina para las arrugas

Vaselina y contorno de ojos

En general, cualquiera que sea el uso que se le dé a la vaselina como producto para la piel de la cara, no es recomendable dejarla aplicada durante el día, dado que puede obstruir los poros y aumentar la producción de grasa.