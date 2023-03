Vitamina para quitar el dolor en los dientes y las encías

Una alimentación saludable es la que proporciona los nutrientes y vitaminas que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo. Además de prevenir la malnutrición, también contribuye a disminuir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), una buena dieta alimenticia puede ayudar a evitar enfermedades como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

No obstante, una dieta saludable también brinda fortaleza a otras partes del cuerpo que se suelen dejar olvidadas. En el caso de la dentadura, a pesar de que la mayoría de las personas conocen los alimentos que se deben evitar para no dañar el esmalte, generar caries, entre otros, pocas veces se habla de los alimentos que fortalecen los dientes.

Por esta razón, el sangrado de las encías es un signo de que se tiene riesgo de padecer una enfermedad periodontal. Normalmente, cuando el sangrado es persistente, este se puede deber a la acumulación de la palca en los dientes o también puede ser una seña de una afección grave.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, la placa que no se retira de los dientes suele endurecerse y esto hace que se convierta en sarro. Adicional a esto, otras causas de este problema de salud es un trastorno hemorrágico, cepillarse con mucha fuerza, cambios hormonales durante el embarazo, mal uso del hilo dental, infecciones y enfermedades como la leucemia, el uso de anticoagulantes y la deficiencia de vitamina C.

No obstante, un estudio de la Universidad de Washington que fue publicado en Nutrition Reviews reveló que la falta de vitamina C también podría ser la causante del sangrado y por ende el incrementar su consumo podría evitar esta afección.

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C, como naranjas, pomelos/toronjas, pimientos rojos y verdes, kiwi, brócoli, fresas, melón, tomates, entre otros. Este nutriente estimula la producción de colágeno —molécula que hace parte de la formación de las encías—.

Sobre la misma línea, reveló que las cantidades promedio diarias de vitamina C, expresadas en miligramos (mg), que se recomiendan para las personas de diferentes edades son las siguientes:

Bebés hasta los seis meses de edad: 40 mg.

Bebés de siete a doce meses de edad: 50 mg.

Niños de uno a tres años: 15 mg.

Niños de cuatro a ocho años: 25 mg.

Niños de nueve a 13 años: 45 mg.

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años: 75 mg.

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años: 65 mg.

Adultos (hombres) 90 mg.

Adultos (mujeres): 75 mg.

Adolescentes embarazadas: 80 mg.

Mujeres embarazadas: 85 mg.

Adolescentes en período de lactancia 115: mg.

Mujeres en período de lactancia: 120 mg.

Además, el instituto señaló que si la persona fuma, se debe añadir 35 mg a los valores arriba indicados.

Cabe mencionar que el contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. Por ello, se recomienda cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas para que la pérdida de vitamina C sea menor. No obstante, la mejor opción es consumir estas fuentes de vitamina C, como las frutas y verduras, crudas.

De igual manera, la biblioteca señaló que otras causas de encías sangrantes pueden ser: cualquier trastorno hemorrágico, cepillarse con mucha fuerza, cambios hormonales durante el embarazo, prótesis u otros aparatos dentales mal ajustados, mal uso del hilo dental, infección, que puede estar tanto en los dientes como en las encías, leucemia, uso de anticoagulantes, deficiencia de vitamina K.