Vitaminas que ayudan a quemar grasa y acelerar el metabolismo

Los hábitos poco saludables en alimentación y el sedentarismo, se han convertido en dos de los principales enemigos del peso saludable y el bienestar físico. Incluir frutas, verduras y productos integrales en la dieta es clave para mantenerse en forma y evitar el desarrollo de enfermedades.

Por ejemplo, alcanzar un peso saludable ayuda a controlar el colesterol, la presión arterial y el azúcar en la sangre, así como a prevenir enfermedades relacionadas con el peso, tales como la diabetes, la artritis y algunos tipos de cáncer, indica la biblioteca médica MedlinePlus.

En esto juega un papel determinante el comportamiento del metabolismo, un proceso natural que está relacionado con todos los procesos físicos y químicos del organismo que convierten o usan energía como es el caso de la respiración, circulación sanguínea, digestión de alimentos y eliminación de desechos, entre otros, precisa la citada fuente.

Cuando se vuelve lento, es probable que la persona tienda a aumentar de peso fácilmente, se sienta cansada e inclusive, experimente algunos problemas digestivos.

Una investigación publicada en la revista Science indica que durante los primeros meses de vida del ser humano, el metabolismo es tan eficiente que un niño de un año puede quemar calorías 50 % más rápido que un adulto. Sin embargo, después se ralentiza 3 % cada año hasta que la persona llega a los 20 años y en esa etapa de la vida se estabiliza.

A medida que se envejece es posible que el metabolismo se vuelva más lento; sin embargo esto no solo está relacionado con la edad sino que existen otros factores que pueden incidir como, por ejemplo, la composición corporal, consumir azúcar de manera excesiva, no dormir lo suficiente, no realizar ejercicio y no hidratarse bien, entre otros. La ingesta de algunas vitaminas ayuda no solo a acelerar el metabolismo, sino a la pérdida de grasa.

Vitamina B1

Algunas vitaminas del grupo B son clave para tener un correcto metabolismo, pues dentro de sus funciones está ayudar al cuerpo a metabolizar los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Una de ellas es la tiamina o B1, que precisamente cumple con esta tarea incidiendo directamente en el metabolismo.

MedlinePlus indica que la tiamina es esencial para el metabolismo del piruvato, una molécula importante en varias reacciones químicas del cuerpo. Esta vitamina se puede encontrar en productos integrales, enriquecidos y fortificados como el pan, los cereales, el arroz, la pasta y la harina; la carne de res y de cerdo; la trucha y atún de aleta azul; los huevos; las legumbres y arvejas (guisantes) y las nueces y semillas.

Vitamina D

Este nutriente es fundamental para tener un sistema inmunológico saludable, pero además estaría muy relacionado con la quema de grasa y la reducción de peso. El diario El Confidencial, de España, cita una investigación de la Sociedad Europea de Endocrinología, en la que se determinó que las personas con bajos niveles de vitamina D tienden a tener mucha más grasa en el vientre.

Según la publicación, los investigadores seleccionaron a aproximadamente 7.000 personas para elaborar un estudio acerca de la Epidemiología de la Obesidad en los Países Bajos y encontraron que quienes tenían los niveles más altos de grasa abdominal, poseían los más bajos de la mencionada vitamina.

El portal Medical News Today también asegura que aumentar la ingesta de este nutriente puede ayudar a eliminar la grasa del vientre.

Vitamina C

Por ser necesaria para la síntesis de carnitina, una sustancia indispensable para que la grasa se oxide, la vitamina C ayuda en el proceso de quema de grasas. Un déficit de la misma puede reducir la eliminación de lípidos, por lo que su consumo permanente es recomendable. Todas las frutas y verduras contienen alguna cantidad de vitamina C y algunos cereales están enriquecidos con ésta.