Cinco alimentos que ayudan a quemar grasa más rápido

Para nadie es un secreto que la grasa corporal cumple funciones importantes para el organismo. Por ejemplo, se encarga de cubrir las articulaciones, almacena vitaminas, hace un control de la temperatura y es una fuente de energía.

No obstante, la cantidad y el lugar en el que se ubica en el cuerpo es clave para determinar si altera o no las condiciones de salud. En el caso de aquella que se acumula en el abdomen, no solo afecta al paciente estéticamente, sino que puede convertirse en un indicador de riesgo, según afirma el instituto de investigación clínica Mayo Clinic.

Asimismo, cuando una persona come demasiado y realiza poca actividad física, es posible que la grasa empiece a acumularse en el estómago. Además, cuando no se practica ejercicio, la masa muscular puede disminuir ligeramente con la edad, al tiempo que la grasa aumenta.

Del mismo modo, el portal Saber Vivir indica que hay tres tipos de grasas que se acumulan en diferentes partes del cuerpo y cuyos efectos son diferentes para el organismo:

Grasa intramuscular: este tipo de grasa es poco conocida, ya que su cantidad es muy inferior y se ubica entre los músculos. Esta aparece en personas obesas.

Grasa subcutánea: esta grasa se acumula debajo de la piel, y normalmente desaparece cuando se realiza actividad física. Este tipo de grasa forma las famosas “lonjas”.

Grasa visceral: esta grasa se acumula alrededor de los órganos, la cual se puede volver un riesgo para el organismo si está en exceso, según el mencionado portal.

En ese orden de ideas, existe un compilado de alimentos que se puede agregar a la dieta, con el objetivo de reducir gradualmente el peso. Sin embargo, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de llevar a cambio en su hábito alimenticio.

Nueces

Según un estudio de la Universidad de Barcelona, consumir 30 gramos de nueces durante 12 semanas, se puede llegar a reducir la grasa abdominal. Además, reduce los niveles de glucosa en la sangre.

Té verde

Según el portal Saber Vivir, esta planta contiene polifenol antioxidante. Este compuesto combate la grasa blanca, la cual se acumula en el abdomen. Asimismo, para conseguir dicho beneficio, se debe consumir cuatro tazas al día.

Legumbres

Los beneficios de las legumbres, especialmente de las lentejas, son importantes, debido a que es rica en hierro, facilitando la combustión de la grasa. Además, contiene vitamina B12, la cual es imprescindible para convertir la grasa en energía.

Canela

Debido a su compuesto conocido como cinamoaldehído, la grasa abdominal se irá eliminando considerablemente en el cuerpo. Del mismo modo, baja los niveles de azúcar en la sangre.

Yogur

Gracias al calcio que aporta el yogur, el organismo puede metabolizar mejor la grasa, reduciendo la formación de nuevos depósitos de lípidos. Se recomienda consumir el yogur con frutos rojos.

¿Cómo eliminar la grasa abdominal naturalmente?

Para reducir los niveles de grasa abdominal en pocos días es importante seguir algunas recomendaciones.

Realizar ejercicios aeróbicos: los aeróbicos o el cardio son una buena forma de eliminar calorías y mejorar la salud. Según la revista GQ, especializada en estilos de vida y dirigida a un segmento masculino, los aeróbicos son una de las mejores formas de reducir la grasa abdominal.

Beber mucha agua: mantener el cuerpo hidratado es clave y consumir agua antes de las comidas, reduce el apetito y la ingesta de calorías. Lo ideal es tomar este líquido libre de calorías en lugar de optar por las otras bebidas que tienen azúcares agregados.

Agua tibia con limón: según la revista GQ, tomar agua tibia con limón es una de las mejores formas de quemar la grasa abdominal, porque estimula el metabolismo y el sistema digestivo. Además, el agua con el limón recién exprimido ayuda a reducir la hinchazón del cuerpo.

Consumir pescado graso: este tipo de pescado contiene proteínas de alta calidad y grasas omega-3 que previenen el riesgo de desarrollar enfermedades. Lo ideal es consumir pescado graso dos o tres veces a la semana. Las opciones recomendadas son el salmón, arenque, sardinas y atún.