¿Cuáles son los síntomas de un cáncer avanzado?

El cáncer avanzado hace referencia a los casos de cáncer para los cuales no es posible lograr la cura. Según American Cancer Society, esto son cánceres que no desaparecerán por completo o cuyo regreso no puede evitarse. Sin embargo, algunos casos de este tipo de cánceres pueden mantenerse bajo control durante un periodo muy prolongado que incluso son vistos como sucede con las enfermedades continuas o crónicas.